Bắt hiệu trưởng trường tiểu học ở Quảng Trị để điều tra nhận hối lộ

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Ông Đông bị khởi tố trong vụ án "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, việc bắt giữ được thực hiện tại trụ sở UBND phường Ba Đồn.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc.

UBND phường Bắc Gianh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông từ ngày 1/4 đến hết ngày 13/6 để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo UBND phường Bắc Gianh, việc tạm đình chỉ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của cơ quan điều tra liên quan đến một số vấn đề về tài chính.

Trước đó, liên quan đến Chuyên án bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm "bẩn", thực phẩm kém chất lượng vào các trường học, chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" trong việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thành (SN 1976, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành, địa chỉ xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thị Tâm (SN 1981, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa); Trần Thị Hằng (SN 1982, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, Kế toán Trường Mầm non Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chính là "Mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín".

Các năm học từ năm 2022 đến 2026, hộ kinh doanh này đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học thuộc huyện Đồng Hỷ cũ.

Tại Trường Mầm non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn năm học 2024-2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận, thống nhất chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng số tiền bằng 6% tổng giá trị hàng hóa nhà trường mua trong tháng; việc chi trả trên được thực hiện từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026.