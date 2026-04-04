Bắt nhóm đối tượng cướp giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Cơ quan Công an vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên bỏ nhà đi lang thang có hành vi cướp giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1/4, Công an phường Bồ Đề tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực ngõ 295/24 đường Ngọc Thụy, phường Bồ Đề.

Nạn nhân là cụ H. (96 tuổi), đang ngồi xe lăn, được người giúp việc là bà T. (67 tuổi) đẩy đi trên đường thì bị nhóm đối tượng áp sát, giật túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội tổ chức rà soát, truy xét các đối tượng nghi vấn.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng gây án gồm: Vũ Việt An (SN 2005, trú tại phường Thủy Nguyên, Hải Phòng), P.M.T (SN 2010) và Đ.T.Đ (SN 2012), cùng trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng. Trong đó, Vũ Việt An là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Theo cơ quan Công an, sau khi rủ nhau bỏ nhà đi lang thang, các đối tượng di chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Tang vật thu giữ.

Khi phát hiện cụ H. ngồi xe lăn, trên đùi có túi xách, các đối tượng đã nảy sinh ý định cướp giật. Để thực hiện hành vi, Vũ Việt An tiếp cận giả vờ hỏi đường để P.M.T áp sát, giật túi xách rồi bỏ chạy.

Đến khoảng 15h ngày 2/4, chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bồ Đề phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.