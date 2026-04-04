Đề nghị truy tố đối tượng hai lần dụ dỗ, xâm hại bé gái 12 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố một bị can về hai tội danh liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đối tượng 2 lần thực hiện hành vi xâm hại, với thủ đoạn dụ dỗ bằng tiền, gây bức xúc dư luận.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ban hành kết luận điều tra, chuyển Viện KSND Khu vực 13 - tỉnh An Giang đề nghị truy tố bị can Lê Hoàng Thiện (SN 1986, ngụ phường Châu Đốc, An Giang), với 2 tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Lê Hoàng Thiện.

Theo kết quả điều tra, trưa 6/12/2025, khi đang nằm võng tại vườn dừa gần nhà, Thiện thấy cháu H. (SN 2013, ngụ cùng địa phương) đi ngang nên nảy sinh ý định xâm hại. Đối tượng tiếp cận, giả vờ nói chuyện rồi hứa cho tiền mua đồ chơi nếu cháu H. cho sờ người. Sau khi thực hiện hành vi dâm ô, Thiện đưa cho cháu H. số tiền 50.000 đồng.

Hôm sau, phát hiện cháu H. đi một mình qua khu vực vườn dừa, Thiện tiếp tục bám theo, nảy sinh ý định . Đối tượng dùng lời lẽ dụ dỗ và thực hiện hành vi quan hệ với H. Sau đó Thiện đưa cho cháu H. 200.000 đồng.

Vụ việc sau đó bị người thân của cháu H. phát hiện và trình báo công an.