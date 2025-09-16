Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt thanh niên xâm hại tình dục bạn nhậu ở Lâm Đồng

  • Thứ ba, 16/9/2025 12:21 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Sau hơn 20 giờ bỏ trốn, Đinh Bạt Ngọc bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để điều tra hành vi xâm hại tình dục đối với chị Đ.M.N.Q.

Xam hai ban nhau anh 1

Nghi phạm Đinh Bạt Ngọc bị lực lượng công an bắt giữ sau khoảng 20 giờ thực hiện hành vi vi phạm. Ảnh: CACC.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Đam Rông 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Đinh Bạt Ngọc (27 tuổi, thường trú tại thôn Trung Tâm 2, xã Đam Rông 1) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục đối với một phụ nữ.

Thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 15h ngày 11/9, chị Đ.M.N.Q (thường trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà) cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên địa bàn xã Đam Rông 1 để ăn nhậu, trong đó có Đinh Bạt Ngọc.

Khoảng 30 phút sau, Đinh Bạt Ngọc đi về trước. Sau đó, chị Q về nhà thuê của bạn ở thôn Đạ Sơn, xã Đam Rông 1 thì phát hiện Ngọc đang đứng trước cổng.

Lúc chị Q mở cửa nhà, Ngọc theo vào nhà rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại đối với chị Q.

Sau khi thực hiện hành vi, Ngọc đã rời khỏi hiện trường. Chị Q trình báo vụ việc tới Công an xã Đam Rông 1.

Nhận được tin báo, Công an xã Đam Rông 1 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt Ngọc. Khoảng 20 giờ sau, Ngọc bị lực lượng công an bắt giữ tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Thiên Trang/VTC News

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

