Vụ 'bé bị mẹ kế bạo hành', Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam nói gì?

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam kịch liệt lên án, phản đối các hành vi xâm hại trẻ em. Hội đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý người có hành vi bạo hành trẻ em và các đối tượng liên quan một cách thỏa đáng kịp thời.

Liên quan đến vụ việc nghi bạo hành trẻ em, xảy ra tại phường Kiến Hưng (TP Hà Nội), ngày 14/9, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Hà Đình Bốn, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, khẳng định đây là vụ việc bạo hành trẻ em. Tuy nhiên, tính chất mức độ của vụ việc như thế nào còn tùy thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan công an.

Ông Hà Đình Bốn cũng cho biết Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam kịch liệt lên án, phản đối hành vi xâm hại trẻ em. Thời gian qua, hành vi xâm hại trẻ em xảy ra nhiều nơi, tại nhiều tỉnh, thành phố, nhất là trong những gia đình bố mẹ tan vỡ hôn nhân, trong đó, có những vụ đã tước đi mạng sống các em.

Liên quan vụ việc cháu bé 13 tuổi ở phường Kiến Hưng bị bạo hành, Hội đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh; kiên quyết xử lý người có hành vi bạo hành trẻ em và các đối tượng liên quan một cách thỏa đáng kịp thời.

Đoạn clip ghi lại cảnh cháu bé bị mẹ kế hành hung.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, gia đình có biện pháp cách ly tạm thời để nuôi dưỡng trẻ. Bởi, nếu để cháu bé tiếp tục sống cùng "mẹ kế" sẽ không an toàn và ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Ngoài ra, phường Kiến Hưng cũng cần đánh giá, tham mưu các biện pháp để áp dụng, đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Ông Hà Đình Bốn cũng cho rằng phường Kiến Hưng phải có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ giúp đỡ tinh thần, vật chất cho trẻ. Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố hỗ trợ pháp lý cho trẻ và gia đình nếu có nhu cầu. Trường hợp gia đình cần hỗ trợ về thủ tục hành chính, tư vấn pháp lý, Hội sẽ có luật sư hỗ trợ.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 14/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội cho biết sau khi nắm bắt được thông tin, Hội đã yêu cầu các cấp hội kiểm tra, xác minh và hỗ trợ, động viên gia đình.

Hội LHPN thành phố cũng đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định các đối tượng liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ em.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm theo một bức "tâm thư" cùng video clip, được cho là của bé trai sống cùng bố và mẹ kế.

Trong thư, cháu bé cho biết thời gian gần đây thường xuyên bị mẹ kế dùng các đồ vật như điện thoại, chai thủy tinh, thìa… hành hung. Kèm theo lá thư là một số đoạn clip ngắn thể hiện người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu cháu bé trong phòng.

Sau khi được đăng tải, bài viết được chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Nhiều tài khoản bình luận thương cảm với bé trai và lên án hành vi bạo lực của người phụ nữ, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Nhận được thông tin, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc, mời các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ.