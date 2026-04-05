Người phụ nữ cầm đầu đường dây livestream nội dung kích dục bị bắt

Nhóm nữ do Triệu Thị Dung cầm đầu chuyên sử dụng ứng dụng mạng xã hội để livestream nội dung nhạy cảm, khiêu dâm kích dục thu hút hơn 30.000 người vào xem để nhận quà tặng, tiền ảo sau đó đổi thành tiền thật.

Ngày 5/4, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, đơn vị tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Triệu Thị Dung (32 tuổi, trú xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi phát trực tiếp nội dung khiêu dâm trên mạng xã hội. Cùng lệnh khởi tố, cơ quan công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số đối tượng liên quan.

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận tố giác về việc một số ứng dụng xuất hiện hoạt động livestream nội dung khiêu dâm, kích dục trên mạng xã hội. Ngay sau đó, đơn vị khẩn trương kiểm tra, thu thập dữ liệu và xác minh, làm rõ.

Công an tỉnh Cao Bằng đọc lệnh khởi tố đối với Triệu Thị Dung.

Kết quả điều tra cho thấy ngoài Triệu Thị Dung còn có nhiều đối tượng khác, trong đó đa phần là nữ giới tham gia gồm L.V.D (37 tuổi), L.T.T (34 tuổi), H.T.N (34 tuổi) cùng trú xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên và V.T.H (35 tuổi) trú phường Đức Xuân, Thái Nguyên.

Tổ công tác Công an Cao Bằng đã tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan, đồng thời kiểm tra nơi ở tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện một số đối tượng đang có mặt tại đây cùng một số tang vật có liên quan như điện thoại, máy tính, thiết bị chiếu sáng, giá đỡ và các dụng cụ phục vụ livestream.

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận có sự chuẩn bị, lên kịch bản, phân công vai trò cụ thể, không phải hành vi quay lén. Các đối tượng sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại để livestream nội dung nhạy cảm nhằm thu lợi.

Nhóm đối tượng tham gia đường dây livestream video khiêu dâm do Dung cầm đầu.

Hoạt động được tổ chức theo ca, mỗi ca khoảng 4 giờ, thu hút hơn 30.000 lượt xem, người tham gia phải đăng ký trước với tài khoản quản lý. Trong quá trình phát trực tiếp, các đối tượng nhận "xu" (quà tặng ảo) từ người xem rồi quy đổi thành tiền, mỗi ca thu khoảng 5.600-6.200 xu, tương đương 1,2-1,4 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục khám xét nơi ở của Triệu Thị Dung tại Hà Nội, thu giữ thêm tài liệu, thiết bị điện tử liên quan. Dung được xác định giữ vai trò chủ mưu lôi kéo, tổ chức để hưởng lợi.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiến hành điều tra xử lý nhóm đối tượng trên về hành vi "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo quy định Bộ luật Hình sự.