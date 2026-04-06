Đột kích cở sở mỗi ngày làm hàng tấn giá đỗ bằng hóa chất độc hại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Ngày 29/3/2026, qua nắm thông tin địa bàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai đã xác định một cơ sở sản xuất giá đỗ có sử dụng chất độc hại để sản xuất giá đỗ.

Tổ công tác tiến hành xác minh, điều tra, khám xét khẩn cấp nơi sản xuất giá đỗ đã phát hiện và thu giữ trên 4 tấn giá đỗ thương phẩm đang chuẩn bị vận chuyển bán ra thị trường. Chủ cơ sở là Chu Thị Hòa.

Cơ quan Công an khám xét cơ sở sản xuất giá đỗ dùng chất cấm ngâm kích thích sản phẩm.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định toàn bộ số giá đỗ trên đều có chứa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP).

Theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm, 6-Benzylaminopurine (6- BAP) không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, gây tác hại cho sức khỏe con người. Việc sử dụng chất này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, bao gồm tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chu Thị Hòa khai nhận đã sử dụng hóa chất nói trên nhằm kích thích tăng trưởng nhanh, giúp giá đỗ mập, đẹp, dễ tiêu thụ và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trung bình mỗi ngày, đối tượng sản xuất từ 700 kg đến trên một tấn giá đỗ có ngâm chất kích thích 6-BAP, cung cấp chủ yếu ra các chợ đầu mối tại khu vực Vĩnh Phúc, xã Sơn Tây (Hà Nội) và một phần tại tỉnh Lào Cai.

Mỗi ngày cơ sở xuất bán ra thị trường khoảng 700-1.000 kg giá đỗ có chất độc hại.

Quá trình kiểm tra, đối chiếu hồ sơ sổ sách bán hàng, thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu, đối tượng Hòa khai nhận, từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2026, cơ sở này đã sản xuất khoảng 510 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại tiêu thụ ra ngoài thị trường.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.