Sự thật phía sau 'niêu cơm' phục vụ dân chơi tại Sành Lounge

Sau thời gian theo dõi, nắm tình hình và thu thập tài liệu, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Đống Đa ập vào kiểm tra hành chính quán bar Sành Lounge, có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 73 nhân viên và 58 khách, trong đó có 36 khách đang sử dụng "bóng cười". Cơ quan Công an đã thu giữ 28 bình khí cười (N2O), 12 vỏ bình, cùng nhiều vỏ bóng đã qua sử dụng. Ngoài ra, nhiều tang vật, phương tiện phục vụ cho việc bơm và phân phối khí cười cũng bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cơ sở này được xác định kinh doanh "khí cười" có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Điểm đáng chú ý trong phương thức hoạt động của cơ sở này là việc sử dụng các "ám hiệu" thay cho tên gọi thật của sản phẩm cấm.

Theo đó, "bóng cười" không hề xuất hiện trên menu hay hóa đơn thanh toán. Thay vào đó, các đối tượng quy ước với nhau bằng cụm từ "niêu cơm" hoặc "gọi cơm". Mỗi "niêu cơm" tương ứng với một quả bóng được bơm khí N2O và mang tới tận bàn cho khách.

Theo lời khai của các đối tượng, sau khi khách sử dụng xong, sẽ có một nhóm nhân viên nhanh chóng thu gom toàn bộ vỏ bóng nhằm xóa dấu vết, tránh bị phát hiện khi có kiểm tra đột xuất. Bên cạnh đó, các bình khí cũng được ngụy trang tinh vi trong các vali du lịch hoặc vật dụng cá nhân, giúp việc cất giấu và vận chuyển trở nên dễ dàng hơn.

Chỉ huy Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết các đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong cách thức đối phó với cơ quan chức năng. Việc sử dụng ám hiệu trong giao dịch, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ khâu bơm bóng, phục vụ đến thu dọn tang vật cho thấy đây không phải là hoạt động tự phát mà mang tính tổ chức chặt chẽ.

Không chỉ tinh vi về thủ đoạn, hoạt động này còn mang lại nguồn lợi nhuận bất chính "khủng". Theo tài liệu điều tra, mỗi ngày, cơ sở này tiêu thụ 1.000-1.500 quả bóng, tương đương doanh thu 130-250 triệu đồng/ngày. Đây là con số cho thấy mức độ "siêu lợi nhuận” khiến các đối tượng bất chấp quy định pháp luật để hoạt động.

Tuy nhiên, đằng sau những khoản lợi nhuận khổng lồ đó là những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Theo các đánh giá y tế, khí N2O khi hít vào có thể gây ảo giác, kích thích thần kinh tạm thời, tạo cảm giác hưng phấn. Nếu lạm dụng, người sử dụng có thể đối mặt với hàng loạt nguy cơ như rối loạn thần kinh, tổn thương não, suy giảm trí nhớ, thậm chí gây thiếu oxy dẫn đến bất tỉnh hoặc tử vong.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra việc sử dụng khí cười trong thời gian dài có thể gây tổn thương tủy sống, ảnh hưởng đến khả năng vận động và để lại di chứng nặng nề.

Đáng lo ngại hơn, trong số các đối tượng bị khởi tố có không ít người còn rất trẻ, thậm chí là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Vì thiếu hiểu biết pháp luật, cộng với tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, các bạn trẻ đã vô tình trở thành "mắt xích" trong đường dây phạm pháp. Từ việc bơm bóng, phục vụ, mời chào khách… tất cả đều góp phần tiếp tay cho hoạt động kinh doanh trái phép.

Hệ quả là nhiều người trong số đó giờ đây phải đối mặt với vòng lao lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai, sự nghiệp và gia đình. Đây là bài học đắt giá về việc lựa chọn công việc làm thêm thiếu cân nhắc, dễ bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can liên quan, bao gồm quản lý, thu ngân và nhân viên phục vụ. Công tác điều tra vẫn đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi và các đối tượng có liên quan.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần nâng cao nhận thức về tác hại của "bóng cười" cũng như các chất kích thích tương tự. Tuyệt đối không sử dụng, không thử nghiệm vì tò mò hoặc chạy theo trào lưu. Đồng thời, các bạn sinh viên khi tìm kiếm việc làm thêm cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ tính chất công việc, tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật chỉ vì lợi ích trước mắt.

Mỗi cá nhân cần tự trang bị kiến thức pháp luật, nói không với các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn. Những "niêu cơm" phi pháp có thể mang lại tiền bạc trong chốc lát, nhưng cái giá phải trả là tương lai, danh dự và cả sức khỏe - điều không gì có thể bù đắp.