Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt 'siêu trộm' hàng loạt mặt gương chiếu hậu ôtô Mercedes ở Hà Nội

  • Thứ hai, 6/4/2026 08:52 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Phùng Xuân Thắng (51 tuổi, trú tại Hà Nội) liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp mặt gương chiếu hậu ôtô hiệu Mercedes, bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, người dân trình báo Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) về việc ôtô Mercedes GLC 200 để dưới hầm chung cư trên đường Trần Kim Xuyến bị kẻ gian lấy trộm mặt gương chiếu hậu.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội xác minh làm rõ đối tượng gây ra vụ việc là Phùng Xuân Thắng (có 2 tiền án).

Guong chieu hau, oto Mercedes anh 1

Đối tượng Thắng.

Bước đầu đối tượng khai nhận sau khi thực hiện hành vi trộm cắp mặt gương chiếu hậu trong hầm chung cư kể trên đã mang bán cho N.T.D (ở chợ Hòa Bình (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đáng chú ý, Thắng còn khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp mặt gương chiếu hậu ôtô Mercedes E200, Mercedes GLC 300, Mercedes GLC 200, BMW tại các phường Vĩnh Tuy, Phương Liệt, Yên Hòa.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

https://tienphong.vn/ha-noi-bat-sieu-trom-hang-loat-mat-guong-chieu-hau-o-to-mercedes-post1833324.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Gương chiếu hậu ôtô Mercedes Hà Nội Gương chiếu hậu ôtô Mercedes

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý