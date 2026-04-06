Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán 'thuốc nam gia truyền'

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (SN 1993, trú tại xã Pu Nhi) về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Theo điều tra, mặc dù không có chuyên môn, không được đào tạo về y học cổ truyền, đối tượng đã thu hái nhiều loại cây rừng, băm, phơi khô, trộn lẫn, đóng gói rồi quảng cáo là "thuốc nam" chữa các bệnh dạ dày, phụ khoa… và rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Quá trình nắm bắt thông tin, cơ quan Công an đã phát hiện bắt giữ, tịch thu nhiều tang vật gồm các túi lá khô.

Quá trình làm việc với cơ quan CSĐT, đối tượng Sua đã thừa nhận vi phạm của mình.

Cơ quan Công an kiểm tra cơ sở của Sua, phát hiện nhiều bọc chứa lá khô.

Trong một vụ việc khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cũng đang điều tra vụ án hình sự "sản xuất, buôn bán hàng cấm" xảy ra tại xã Na Son liên quan đến Giàng A Cu (SN 1990).

Đối tượng này không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề y dược, nhưng đã tự thu hái các loại cây rừng, phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung tên là "Gậu Sua", thuốc chữa bệnh dạ dày tên là "Phềnh Mông Giàng" và bán trên nền tảng mạng xã hội.

Qua xác minh, cả hai đối tượng thừa nhận đã bán được hơn 2.000 sản phẩm cho người mua tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tự ý mua các loại thuốc nam, thuốc gia truyền trên mạng xã hội của các cá nhân tổ chức không có chuyên môn, không được cấp phép, không được kiểm chứng vì tiềm ẩn nguy cơ cao gây hại cho sức khỏe.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời thông báo những cá nhân đã mua các sản phẩm nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.