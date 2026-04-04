Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, SJC vừa phát thông báo khẩn

  • Thứ bảy, 4/4/2026 20:14 (GMT+7)
  • 20:14 4/4/2026

SJC cùng các doanh nghiệp vàng lớn như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu vừa đồng loạt cảnh báo tình trạng fanpage giả mạo tràn lan, lợi dụng nhu cầu mua vàng tăng cao để lừa đảo.

Người dân cần nâng cao cảnh giác với hình thức lừa đảo mua vàng miếng, vàng nhẫn trên không gian mạng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo đó, hàng loạt fanpage giả mạo với các tên gọi như “SJC Hồ Chí Minh”, “SJC Đà Nẵng”… đang sử dụng trái phép tên, hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp nhằm đánh lừa người dùng.

Các trang giả mạo này thường có cách thức hoạt động tương tự nhau, chủ yếu sao chép nhanh nội dung từ các kênh chính thống của SJC để tạo độ tin cậy. Nội dung đăng tải xoay quanh việc giao dịch, đăng ký mua vàng miếng, vàng nhẫn.

Đáng chú ý, nhiều trang còn chạy quảng cáo để tăng lượng tương tác như lượt thích, chia sẻ, bình luận, thậm chí có tích xanh nhằm tạo dựng niềm tin giả. Tuy nhiên, phần lớn các tương tác này có thể là ảo hoặc được “seeding” có chủ đích.

Những đối tượng lừa đảo thường sử dụng các chiêu thức như nhận đặt lịch hẹn mua vàng, lên đơn hàng, hứa hẹn giao hàng tận nơi, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán hoặc đặt cọc trước.

Trước tình trạng này, SJC khẳng định rõ doanh nghiệp không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào qua không gian mạng. Website tructuyen.sjc.com.vn chỉ hỗ trợ đặt phiếu hẹn giao dịch mua vàng miếng SJC, khách hàng vẫn phải đến trực tiếp cửa hàng để hoàn tất giao dịch. SJC cũng không nhận đặt cọc giữ hàng dưới bất kỳ hình thức nào, không yêu cầu thanh toán trước và toàn bộ giao dịch chỉ được thực hiện tại các cơ sở chính thức được công bố.

Doanh nghiệp cũng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản hoặc giao dịch với các fanpage, website mạo danh; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các nguồn không chính thống; đồng thời cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Trang chính thức SJC (bên trái) và trang giả mạo SJC. Ảnh: SJC.

Không chỉ SJC, nhiều doanh nghiệp trong ngành vàng bạc cũng đồng loạt lên tiếng cảnh báo về tình trạng giả mạo kể trên. Tập đoàn Phú Quý cho biết đã xuất hiện các fanpage giả mạo “Phú Quý Silver”, trong khi doanh nghiệp này khẳng định hiện không triển khai chương trình khuyến mại cho các sản phẩm bạc và chỉ sử dụng duy nhất pháp nhân CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý trong giao dịch với khách hàng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết nhiều fanpage giả mạo, kể cả các trang có tích xanh, đang lan truyền thông tin sai lệch để lừa đảo. Các chiêu thức phổ biến gồm đặt lịch mua vàng online, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản trước để giữ suất. Doanh nghiệp khẳng định không bán vàng miếng, nhẫn tròn trơn qua mạng và không yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc qua tài khoản cá nhân.

Trước diễn biến phức tạp của các hình thức lừa đảo, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc này đều khuyến nghị người dân tuyệt đối không giao dịch hoặc chuyển tiền qua các fanpage, website không chính thống; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các nguồn không xác thực; đồng thời cần kiểm tra kỹ pháp nhân nhận tiền trước khi thực hiện giao dịch.

Trong bối cảnh nhu cầu tích trữ vàng gia tăng, các chiêu trò lợi dụng tâm lý “mua nhanh kẻo hết” ngày càng phổ biến. Điều này đòi hỏi người tiêu dùng phải nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ trước các rủi ro lừa đảo trên không gian mạng.

Hồng Nhung

