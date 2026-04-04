Chênh lệch giá mua - bán vàng bất ngờ thu hẹp

SJC tăng giá vàng miếng nửa triệu đồng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên ở chiều bán. Ảnh: Thế Bằng.
Giá vàng trong nước bước vào phiên giao dịch cuối tuần (4/4) với diễn biến trầm lắng, nguyên nhân chủ yếu do giá vàng thế giới đã bước vào kỳ nghỉ Good Friday tại Mỹ. Hiện giá vàng thế giới vẫn tạm dừng ở mức 4.678 USD/ounce.
Trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 171,5 - 174,5 triệu/lượng. Đáng chú ý, giá mua vào đã được công ty này tăng thêm 500.000 đồng so với phiên liền trước, trong khi giá bán ra đi ngang. Diễn biến này khiến chênh lệch giá mua - bán thu hẹp xuống còn 3 triệu đồng/lượng.
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC cũng ghi nhận mức tăng nửa triệu đồng ở chiều mua vào, lên 171,3 triệu/lượng, trong khi giá bán ra tiếp tục “bất động” ở 174,3 triệu đồng.
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|17/3
|18/3
|19/3
|20/3
|21/3
|22/3
|23/3
|24/3
|25/3
|26/3
|27/3
|28/3
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|180.1
|180
|180
|172.5
|173.1
|168
|168
|163
|167.2
|170.5
|168.5
|168.6
|169.8
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|171
|171.5
|Giá bán
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|169
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|183.1
|183
|183
|183
|176.1
|176.1
|171
|171
|166
|170.2
|173.5
|171.5
|171.6
|172.8
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|174.5
|174.5
Không riêng SJC, mặt bằng giá bán ra quanh mốc 174,5 triệu đồng/lượng đang được hàng loạt doanh nghiệp lớn như PNJ, Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Mi Hồng áp dụng với vàng miếng. Ở chiều mua vào, các đơn vị này giao dịch phổ biến trong vùng 171,5-172,3 triệu/lượng.
Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp này chủ yếu giữ xu hướng đi ngang sáng nay. Trong đó, Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 171 - 174 triệu/lượng, DOJI giao dịch ở 171 - 174,5 triệu/lượng, trong khi PNJ giữ giá thấp hơn, dao động ở vùng 169,4 - 172,9 triệu đồng/lượng.
Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng neo giá vàng nhẫn ở 169,5 - 172,5 triệu/lượng. Riêng Công ty Mi Hồng thì tăng nhẹ 100.000 đồng ở cả hai chiều, đưa giá lên vùng 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng.
Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 148,6 triệu đồng/lượng, tức vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 26 triệu đồng/lượng.
