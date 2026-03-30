Lỗ nặng vì vàng, người mua nên làm gì?

Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần duy trì kỷ luật đầu tư và bám sát mục tiêu ban đầu, thay vì phản ứng theo biến động ngắn hạn của giá vàng.

Giá vàng giảm mạnh khiến nhiều người mua vàng ở vùng giá cao đang chịu khoản lỗ nặng. Ảnh: Đinh Hà.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng miếng SJC trong nước phổ biến dao động quanh mức 170,8 - 173,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi vàng nhẫn giao dịch ở mức 170,6 - 173,6 triệu đồng, đều tăng 1 triệu đồng so với giá cuối tuần trước.

Người mua vàng lỗ nặng

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng trong nước đã hồi phục mạnh trên dưới 10 triệu đồng/lượng chỉ trong gần một tuần gần nhất. Trước đó, giá vàng trong nước từng lùi sâu về vùng đáy 2 tháng ở 162 triệu đồng/lượng tuần trước.

Dù vậy, giá vàng trong nước hiện tại vẫn thấp hơn 17-18 triệu đồng so với vùng đỉnh thiết lập được hồi đầu tháng 3, khi giá vàng miếng được bán ra ở mức 190,9 triệu/lượng. Nếu tính cả chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng hồi đầu tháng 3 đến nay vẫn đang chịu khoản lỗ trên dưới 20 triệu đồng mỗi lượng.

Trong bối cảnh nhiều người mua vàng vùng giá cao vẫn đang lỗ nặng, các chuyên gia đều khuyến nghị nhà đầu tư cần duy trì kỷ luật đầu tư và bám sát mục tiêu ban đầu.

TS Đào Lê Trang Anh, Giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, đánh giá đợt giảm giá gần đây của vàng nhiều khả năng chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn. Nhà đầu tư cần theo dõi các yếu tố cốt lõi như chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), xu hướng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Nếu USD tiếp tục mạnh lên và lợi suất duy trì ở mức cao, vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh kéo dài. Ngược lại, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro tài chính vẫn hiện hữu, cùng kỳ vọng nới lỏng tiền tệ quay trở lại, vàng vẫn có nền tảng hỗ trợ trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh giá vàng đang giảm, bà Trang Anh cho rằng việc mua vào không sai nếu nhà đầu tư có tầm nhìn trung - dài hạn và coi vàng là tài sản phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn, mức chênh lệch lớn khiến biên an toàn trở nên rất mỏng.

Do đó, vị chuyên gia khuyên nhà đầu tư không nên sử dụng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn giá vàng biến động mạnh, đặc biệt khi lãi suất vẫn ở mức tương đối cao. Thay vì mua dồn dập, cách tiếp cận thận trọng hơn là giải ngân từng phần, áp dụng chiến lược trung bình giá nhằm giảm rủi ro bắt đỉnh và hạn chế tác động của biến động ngắn hạn.

Có nên mua vàng lúc này?

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), khuyến nghị người mua vàng với mục tiêu ngắn hạn nên cân nhắc chủ động cơ cấu lại danh mục để giảm áp lực tài chính.

Trong khi đó, với những nhà đầu tư coi vàng là kênh tích trữ dài hạn, vị chuyên gia cho rằng các nhịp điều chỉnh vừa qua thường là một phần của chu kỳ thị trường, không hẳn là tín hiệu tiêu cực. Điều quan trọng là duy trì kỷ luật đầu tư và bám sát mục tiêu ban đầu, thay vì phản ứng theo biến động ngắn hạn.

Trường hợp nhà đầu tư muốn tăng tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư giai đoạn này, ông Huy cho rằng cần thận trọng, nên sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi và xác định rõ thời gian nắm giữ dài hơn, thay vì kỳ vọng vào khả năng hồi phục nhanh trong ngắn hạn.

Hiện tại, nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn đang đưa ra các dự báo tích cực về giá vàng thế giới. Trong đó, Ngân hàng UOB dự báo giá kim loại quý có thể đạt khoảng 5.400 USD /ounce trong quý II năm nay và tiến tới mốc 6.000 USD /ounce vào quý I/2027 nếu bất ổn địa chính trị kéo dài và nhu cầu trú ẩn tăng mạnh.

Dù chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện lên tới 30 triệu đồng/lượng, giá trong nước vẫn chủ yếu di chuyển cùng chiều với thế giới. Khi giá vàng quốc tế phục hồi, giá trong nước cũng được kỳ vọng tăng trở lại.

Theo bà Trang Anh, giá vàng vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ nếu rủi ro toàn cầu tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, kịch bản giá kim quý đạt 6.000 USD /ounce phụ thuộc lớn vào mức độ kéo dài và quy mô của các "cú sốc", như khủng hoảng tài chính, suy thoái sâu hoặc xung đột lan rộng ngoài kiểm soát.

"Đối với thị trường trong nước, khả năng vàng vượt 200 triệu đồng/lượng không chỉ phụ thuộc vào giá thế giới mà còn chịu tác động từ cung - cầu nội địa và mức chênh lệch giá. Chỉ khi giá quốc tế tiếp tục lập đỉnh và tâm lý đầu cơ gia tăng, kịch bản này mới có thể xảy ra", bà Trang Anh phân tích và nhấn mạnh rủi ro biến động sẽ rất lớn, đặc biệt khi giá vàng ở mức cao.