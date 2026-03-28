Giá vàng thế giới biến động khó lường

Giá vàng thế giới trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm tín hiệu "hạ nhiệt" cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trong phiên giao dịch 27/3 (giờ Mỹ), giá kim loại quý biến động khó lường khi tăng dựng đứng và sau đó giảm sâu trở lại dưới 5.000 USD. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 27/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 116,4 USD lên 4.493 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên tăng 2,7% lên 4.492,5 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, giá vàng có thời điểm leo lên vùng 4.545 USD /ounce, tức tăng hơn 150 USD từ vùng đáy thiết lập trong phiên. Tuy nhiên chỉ sau vài giờ, giá vàng liên tục giảm sâu và quay đầu giao dịch dưới 4.500 USD /ounce.

Trong tuần này, giá kim loại quý liên tục trải qua các đợt biến động mạnh khi tăng dựng đứng hơn 300 USD rồi lại rớt một mạch từ vùng 4.500 USD /ounce xuống vùng 4.100 USD /ounce.

Các ngày sau đó, kim loại quý tăng trở lại để hướng tới các mốc quan trọng 4.600 USD , 4.800 USD và 5.000 USD , tuy nhiên đà phục hồi không kéo dài lâu khi giá kim quý một lần nữa bị "dìm" xuống dưới mốc 4.400 USD .

"Đợt bán tháo gần đây đã tạo ra cơ hội rất tốt vì thị trường giảm mạnh, khiến giá rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm tuyệt vời để mua vàng", ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định.

Vị chuyên gia cũng nói thêm thị trường vàng sẽ chứng kiến xu hướng tăng chậm nhưng bền bỉ trong vài tuần tới. Nếu tình hình ở Trung Đông có biến chuyển theo hướng tích cực, đây sẽ là cơ hội khá tốt để nhà đầu tư chuyển sang trạng thái "ưa rủi ro".

Về địa chính trị, cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran hiện đã bước sang tuần thứ 4 và đang lan rộng khắp Trung Đông. Tình hình này gây tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu với giá năng lượng và phân bón tăng vọt, làm dấy lên lo ngại lạm phát, theo Reuters.

Lạm phát gia tăng đã khiến triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển sang khả năng tăng lãi suất, yếu tố thường gây áp lực lên vàng do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đã hoàn toàn loại bỏ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2026, trái ngược với dự báo có 2 lần cắt giảm trước khi xung đột nổ ra.

Tuy nhiên, Commerzbank đã nâng dự báo giá vàng, tăng mục tiêu cuối năm lên 5.000 USD /ounce từ mức 4.900 USD /ounce, đồng thời cho rằng đợt điều chỉnh gần đây khó có thể kéo dài.

Ngân hàng này cũng kỳ vọng chiến sự Trung Đông sẽ kết thúc vào mùa xuân, qua đó có thể làm dịu kỳ vọng tăng lãi suất của Mỹ. Theo đó, Fed có thể nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, với tổng mức giảm khoảng 75 điểm cơ bản vào giữa năm sau.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,2% lên 69,54 USD /ounce. Bạch kim tăng 2,3% lên 1.868,89 USD , trong khi palladium tăng 1,8% lên 1.377,25 USD .