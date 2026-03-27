Giá vàng thế giới chưa ngừng giảm khi phải chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng cao. Điều này tiếp tục củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục ở mức cao.

Giá vàng thế giới hiện dao động dưới vùng 4.400 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Thị trường vàng thế giới đang liên tục ghi nhận các phiên giao dịch khó khăn, khi giá vàng giao ngay liên tục giảm sâu xuống dưới các vùng hỗ trợ quan trọng.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm thêm 126,8 USD xuống còn 4.377,2 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên cũng giảm 3,9% xuống 4.376,3 USD /ounce.

Còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng phục hồi nhẹ, hiện dao động quanh vùng 4.395 USD /ounce.

Trong tuần này, giá vàng liên tục trải qua các đợt biến động mạnh khi tăng dựng đứng 360 USD rồi lại rớt một mạch từ vùng 4.500 USD /ounce xuống vùng 4.100 USD /ounce, trong bối cảnh tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Các ngày sau đó, kim loại quý giằng co quanh vùng 4.400- 4.500 USD /ounce để hướng tới các mốc quan trọng 4.600 USD , 4.800 USD và 5.000 USD , tuy nhiên đà phục hồi không kéo dài lâu khi giá kim quý một lần nữa bị "dìm" xuống dưới mốc 4.400 USD . Như vậy, giá vàng đã giảm khoảng 17% kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Bên cạnh đó, đà giảm mạnh của vàng cũng đến từ việc đồng USD nhích lên, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco, cho biết vàng đang chịu áp lực từ những lo ngại về lãi suất cao hơn và lạm phát.

"Nếu xung đột tiếp diễn, giá vàng có thể giảm xuống dưới 4.000 USD /ounce. Ngược lại, nếu đạt được lệnh ngừng bắn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất quay trở lại, giá có thể phục hồi về gần 5.000 USD /ounce", ông nói.

Dù được coi là kênh phòng ngừa rủi ro trước bất ổn và lạm phát, vàng thường mất sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao, bởi lợi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý này.

Về tình hình địa chính trị, đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt gần 4 tuần giao tranh bị một quan chức cấp cao Iran nhận định là "phiến diện và không công bằng".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang cho phép 10 tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz. Đây được xem như một "cử chỉ thiện chí" trong các cuộc đàm phán.

Các nhà phân tích tại Intesa Sanpaolo cho biết những biến động mang tính đầu cơ trong các quý gần đây đã làm suy giảm khả năng của vàng và bạc, với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, ít nhất là trong ngắn hạn. Ngoài ra, nhu cầu tìm kiếm thanh khoản đã thúc đẩy làn sóng bán tháo cả 2 kim loại này trong những tuần đầu của cuộc xung đột.

Ở diễn biến khác, dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần. Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định và tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất trong khi theo dõi rủi ro lạm phát liên quan đến cuộc chiến.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,19% lên 68,02 USD /ounce; bạch kim tăng nhẹ 0,77% lên 1.842 USD /ounce và palladium tăng 1,56% lên 1.365 USD /ounce.