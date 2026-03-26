Giá vàng thế giới tiếp tục tăng khi đà giảm của giá dầu giúp xoa dịu lo ngại lạm phát và làm suy yếu kỳ vọng về việc tăng lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 25/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 31,7 USD lên 4.505,3 USD /ounce, thậm chí có thời điểm lên 4.585 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 3,4%, lên 4.552,3 USD /ounce.

Còn trong phiên đang diễn ra, giá vàng tăng thêm 24,1 USD lên 4.529,4 USD /ounce, tức phục hồi hơn 10% từ vùng đáy ghi nhận hôm 23/3.

Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết giá vàng đang ghi nhận sự phục hồi mang tính kỹ thuật, đồng thời được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan rằng các hành động thù địch liên quan đến Iran có thể đang hạ nhiệt, qua đó góp phần kéo giá dầu đi xuống.

"Chúng ta cần thấy lo ngại về lạm phát tiếp tục giảm bớt trước khi nghĩ đến khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Nếu điều đó xảy ra, giá vàng có thể quay trở lại mốc 5.000 USD ", ông nói thêm.

Về tình hình chính trị, Lầu Năm Góc được cho là đang lên kế hoạch điều động hàng nghìn binh sĩ đổ bộ đường không tới khu vực Vùng Vịnh. Điều này giúp mang lại thêm lựa chọn cho Tổng thống Donald Trump để ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, theo Reuters.

Việc giá dầu giảm giúp hạ nhiệt áp lực lạm phát, từ đó làm giảm khả năng lãi suất cao kéo dài. Dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, kim loại quý này thường kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao vì chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi sẽ tăng lên.

Các nhà phân tích tại SP Angel cho biết trong một báo cáo rằng biến động giá vàng gần đây phản ánh sự gia tăng mạnh của dòng vốn đầu cơ trong năm 2025.

"Đợt điều chỉnh gần đây đã chứng kiến làn sóng rút vốn mạnh của phần lớn dòng tiền này. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục, với các bên mua mới tham gia thị trường trong năm 2026", các nhà phân tích diễn giải.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 72,41 USD /ounce, bạch kim tăng 0,1% lên 1.936 USD /ounce, còn palladium giảm 1% xuống 1.424,99 USD /ounce.