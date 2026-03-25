Giá vàng thế giới vừa có nhịp tăng gần 500 USD một ngày

Giá vàng thế giới đang phục hồi mạnh, song vẫn phải chịu sức ép từ xung đột ở Trung Đông, yếu tố làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng lãi suất toàn cầu sẽ duy trì ở mức cao.

Giá vàng thế giới đang phục hồi về vùng 4.600 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 24/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 67,1 USD lên 4.473,3 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên cũng tăng 174 USD lên 4.608 USD /ounce.

Còn trong phiên đang diễn ra, giá kim loại quý tiếp tục tăng thêm 124 USD lên 4.597 USD /ounce, tức cao hơn 480 USD so với mức đáy thiết lập trước đó. Đà phục hồi này tương đương giá vàng đã có một nhịp tăng hơn 11% từ đáy chỉ trong vòng 1 ngày. Hiện tại, kim quý vẫn đang nỗ lực để lấy lại mốc 4.600 USD /ounce, trước khi hướng tới các mốc quan trọng hơn ở 4.800 USD và 5.000 USD /ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới đã tạo hình chữ V trên biểu đồ giá hàng ngày sau khi ghi nhận nhịp phục hồi từ vùng 4.100 USD /ounce lên 4.470 USD /ounce. Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được lâu khi áp lực bán tháo tăng đã kéo giá vàng giảm và dao động với biên độ hẹp 4.300- 4.400 USD , trước khi tăng trở lại trong phiên hôm qua và sáng nay.

Dù đang ghi nhận xu hướng phục hồi, giá vàng hiện tại vẫn thấp hơn 8% so với một tuần trước và giảm hơn 10% trong một tháng qua. Nếu so với đỉnh gần nhất thiết lập hồi cuối tháng 1 ở vùng 5.560 USD /ounce, giá vàng hiện tại vẫn thấp hơn 17%.

Việc giá vàng liên tục rời xa mức đỉnh được thiết lập trước đó do chỉ số USD-Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh, đã đã liên tục tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Đồng USD mạnh lên khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, theo CNBC.

Mặt khác, các nhà quan sát thị trường cho rằng đà giảm của vàng xuất phát từ sự kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô và hoạt động điều chỉnh vị thế đầu tư.

Ông Rajat Bhattacharya, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Standard Chartered, nhận định dù vàng ban đầu tăng nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra, nhưng gần đây giá đã điều chỉnh giảm.

"Chúng ta thường thấy mô hình này lặp lại trong những giai đoạn thị trường căng thẳng, khi nhà đầu tư cần tăng lượng tiền mặt để đáp ứng yêu cầu ký quỹ hoặc đơn giản là chốt lời ở những tài sản còn có thể bán được", ông nói, đồng thời cho biết sự mạnh lên gần đây của đồng USD cũng gây sức ép lên nhu cầu vàng.

Giới đầu tư cũng đang đánh giá lại kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Mỹ, khi lạm phát dai dẳng làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh tay, qua đó giữ lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Đáng chú ý, lợi suất cao làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không mang lại lợi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 5 điểm cơ bản lên 4,384% trong ngày 24/3.

Một số nhà phân tích cho rằng đợt bán tháo vừa qua là sự điều chỉnh tự nhiên sau chuỗi tăng kéo dài được thúc đẩy bởi bất ổn địa chính trị và nhu cầu mang tính cấu trúc.

Ông Zavier Wong, nhà phân tích thị trường tại eToro, nhận định đợt tăng trước đó của vàng lên mức cao kỷ lục không chỉ do lạm phát mà còn xuất phát từ sự suy giảm niềm tin trên diện rộng: thâm hụt tài khóa, phân mảnh địa chính trị và việc các ngân hàng trung ương âm thầm đa dạng hóa dự trữ khỏi đồng USD.

Dù tâm lý thị trường đang trở nên bi quan hơn đối với vàng, giới quan sát nhìn chung vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn, cho rằng các yếu tố mang tính cấu trúc như rủi ro địa chính trị, lo ngại tài khóa và nhu cầu mua vào liên tục từ các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng của kim loại quý trong dài hạn.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 69,43 USD /ounce, bạch kim tăng 1% lên 1.900,13 USD /ounce, trong khi palladium giảm 2,1% xuống 1.403,75 USD /ounce.