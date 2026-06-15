Giá vàng thế giới bật tăng sau thông tin Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, giá vàng thế giới đã tăng hơn 80 USD trong phiên giao dịch mới nhất.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.303,2. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 14/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng từ 4.217 USD /ounce lên 4.300 USD /ounce (+2%). Dù sau đó quay đầu giảm nhẹ xuống 4.280 USD /ounce, kim loại quý hiện đã bật tăng mạnh trở lại 83,7 USD lên 4.303,2 USD /ounce, tức nhích hơn 6% từ vùng đáy thiết lập hôm 11/6.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 3,6% lên 70,38 USD /ounce, bạch kim tăng 3,3% lên 1.774 USD /ounce, trong khi palladium nhích thêm 3,8% lên 1.317 USD /ounce.

Ngược lại, giá dầu lại lao dốc sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã hoàn tất một thỏa thuận với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz, theo Reuters.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 4% xuống còn 83,8 USD /thùng, thấp hơn đáng kể so với đỉnh 126,41 USD /thùng thiết lập hồi tháng 5. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 4,3% xuống 81,23 USD /thùng, dù vẫn cao hơn mức khoảng 67 USD /thùng trước khi chiến sự nổ ra.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 3,9%, xuống còn 83,89 USD /thùng, còn hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ giảm 4,8%, xuống còn 80,8 USD /thùng.

Đối với thị trường chứng khoán Mỹ, hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,8%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq tăng vọt 1,4% nhờ dòng tiền quay trở lại các tài sản rủi ro.

Tại thị trường châu Á, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 4% ngay khi mở cửa, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq tăng 2,34%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 3,51%, còn chỉ số Topix tăng 2,43%. Trong khi đó, chỉ số chuẩn S&P/ASX 200 của Australia tăng 1,49%.

Thị trường tài chính toàn cầu phục hồi mạnh sau các tin tức tích cực về tình hình địa chính trị. Mới đây, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã hoàn tất.

Theo Tổng thống Mỹ, eo biển Hormuz sẽ được mở lại mà không áp dụng bất kỳ hệ thống thu phí quá cảnh nào, đồng thời Mỹ sẽ chấm dứt việc phong tỏa hải quân đối với Iran.

Theo ông, khi eo biển được mở lại sau lễ ký kết thỏa thuận vào ngày 19/6, hoạt động rà phá thủy lôi sẽ được tiến hành và dầu mỏ sẽ một lần nữa lưu thông theo cả hai chiều, phục vụ khu vực cũng như toàn thế giới.

Thủ tướng Pakistan, Shehbaz Sharif, cho biết Mỹ và Iran đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

"Chúng tôi xin cảm ơn Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran vì cam kết tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột", ông Sharif phát biểu. Ông nói thêm rằng các bên trung gian sẽ tổ chức các cuộc gặp trong tuần này nhằm đặt nền móng cho các cuộc đàm phán kỹ thuật cũng như lễ ký kết chính thức.