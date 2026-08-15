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Kinh doanh

Máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố ở Munich, toàn bộ hành khách an toàn

  • Thứ bảy, 15/8/2026 23:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8 phải quay trở lại sân bay khởi hành sau khi cất cánh với lý do kỹ thuật. Toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay đều an toàn.

Chuyến bay VN34 khởi hành từ Munich đi Hà Nội gặp sự cố khi cất cánh và đã phải hạ cánh trở lại sân bay khởi hành. Ảnh: The Aviation Herald.

Đêm 15/8, Vietnam Airlines cho biết chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8 đã phải quay trở lại sân bay khởi hành sau khi cất cánh với lý do kỹ thuật.

Chuyến bay được khai thác bằng máy bay Boeing 787-9. Theo hãng bay, tổ bay đã thực hiện các quy trình theo quy định và đưa máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Munich.

Toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay đều an toàn. Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách được đưa vào nhà ga.

Vietnam Airlines cho biết đang phối hợp với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể của sự cố. Hãng đồng thời triển khai phương án hỗ trợ và bố trí hành trình tiếp theo cho hành khách.

Hãng bay cũng gửi lời xin lỗi tới hành khách vì sự thay đổi ngoài kế hoạch đã ảnh hưởng đến hành trình, đồng thời khẳng định an toàn của hành khách, phi hành đoàn và chuyến bay luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, chuyến bay VN34 khởi hành từ Munich lúc 13h45 ngày 15/8 (giờ địa phương), sử dụng tàu bay Boeing 787-9 mang số đăng ký VN-A867. Sau khi cất cánh, máy bay không tiếp tục hành trình tới Hà Nội mà bay vòng quanh khu vực Munich trước khi quay lại sân bay khởi hành. Dữ liệu từ Flightradar24 cũng ghi nhận chuyến bay sau đó quay trở lại Munich.

Theo Aviation Herald, máy bay đã gặp tình huống nhấc đầu muộn (late rotation), sau đó xảy ra tailstrike (phần đuôi máy bay tiếp xúc với mặt đường băng) và vượt qua cuối đường băng trong quá trình cất cánh. Nguồn này cũng cho biết một số lốp của máy bay đã bị hư hỏng.

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Hình ảnh một số hư hại của chiếc máy bay gặp sự cố. Ảnh: The Aviation Herald.

Trước khi hạ cánh, máy bay được cho đã thực hiện các lượt bay thấp qua khu vực đường băng để hỗ trợ đánh giá tình trạng từ mặt đất. Sau đó, chuyến bay VN34 hạ cánh trên đường băng 26R tại Munich. Lực lượng cứu hỏa và cứu nạn sân bay được triển khai tới máy bay sau khi hạ cánh.

Một số nguồn tin về hàng không cho biết máy bay có thể đã va vào thiết bị ở cuối đường băng, cũng như xuất hiện những dấu hiệu hư hỏng ở khu vực đuôi máy bay.

Trang AirLive cho biết máy bay đã bay vòng ở độ cao khoảng 9.000 feet, trong bối cảnh phi hành đoàn chuẩn bị cho việc quay lại sân bay. Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp tại Munich được đặt trong trạng thái sẵn sàng trước khi máy bay hạ cánh.

Hình ảnh được ghi lại từ mặt đất cho thấy chiếc Boeing 787-9 tăng tốc trên đường băng 26L và nhấc khỏi mặt đường băng khá muộn, gần khu vực cuối đường băng. Một lượng bụi lớn cũng được nhìn thấy bốc lên khi máy bay rời khỏi đường băng.

Tuy nhiên, Vietnam Airlines hiện chưa xác nhận chi tiết về mức độ hư hỏng của máy bay hay nguyên nhân dẫn tới sự cố.

“Hãng sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có kết quả kiểm tra và phương án khai thác cụ thể”, đại diện Vietnam Airlines cho biết.

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Diệu Thanh

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  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
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    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
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    • Sáng lập: William Boeing

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