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Kinh doanh

Ông Nguyễn Quốc Cường rời khỏi dự án đắc địa ở Đà Nẵng

  • Thứ bảy, 15/8/2026 22:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Nguyễn Quốc Cường bị miễn nhiệm khỏi vị trí người đại diện phần vốn góp của QCG tại Công ty CP Bến Du thuyền Đà Nẵng - chủ đầu tư dự án Marina Complex ở phường Sơn Trà, giáp sông Hàn Đà Nẵng, rộng gần 12 ha.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc QCG - rời khỏi vị trí người đại diện phần vốn góp của QCG tại Công ty CP Bến Du thuyền Đà Nẵng.

Thay thế ông Cường là ông Lại Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai. Phần vốn được đại diện có giá trị hơn 506 tỷ đồng - tương đương hơn 50,6 triệu cổ phiếu - chiếm 65,48% vốn điều lệ của Bến du thuyền Đà Nẵng.

Bến du thuyền Đà Nẵng được thành lập đầu năm 2011, hiện có vốn điều lệ 773 tỷ đồng - chủ đầu tư dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng với tên thương mại Marina Complex. Marina Complex tọa lạc tại phường Sơn Trà, giáp sông Hàn và đất công viên, rộng gần 12 ha.

Quốc Cường Gia Lai đã ghi nhận Công ty Bến du thuyền Đà Nẵng là công ty con từ năm 2011. Đến cuối năm 2015, QCG ghi nhận Bến du thuyền Đà Nẵng là công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu 33,6% vốn. Sang năm 2016, tỷ lệ sở hữu được nâng lên 90% vốn điều lệ.

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Dự án Marina Complex có vị trí đắc địa khi nằm giáp sông Hàn. Ảnh: Internet.

Sau đó, QCG bán 25% vốn góp tại Bến du thuyền Đà Nẵng, đưa tỷ lệ sở hữu xuống còn 65% vào cuối năm 2019. Đến năm 2024, Bến du thuyền Đà Nẵng có vốn điều lệ 773 tỷ đồng, QCG sở hữu 65,48% và tỷ lệ được duy trì đến nay.

Năm 2019, dự án Marina Complex vấp phải những ồn ào về việc san lấp lấn sông làm ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Hàn. Sau đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan làm việc với chủ đầu tư tạm dừng triển khai dự án Marina Complex để kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý dự án.

Hồi cuối tháng 7/2024, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai có nghị quyết để ông Nguyễn Quốc Cường làm người đại diện pháp luật, kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp này từ ngày 22/7. Trước đó, mẹ ông Cường là bà Nguyễn Thị Như Loan đảm nhiệm hai vai trò này.

Quý II năm nay, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu thuần chỉ hơn 11 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước, gần như toàn bộ đến từ mảng bán điện còn bất động sản “trắng” doanh thu.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng trong quý vừa qua hơn 24 tỷ đồng, tăng tới 53% khiến hoạt động kinh doanh thuần lỗ hơn 30 tỷ đồng. Nhờ khoản thu nhập khác gần 920 tỷ đồng, trong đó hơn 900 tỷ đồng phát sinh từ việc chuyển nhượng các nhà máy thủy điện đã giúp QCG đạt lãi ròng hơn 165 tỷ đồng, gấp 25 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu QCG đạt hơn 80 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ do công ty ít bàn giao căn hộ cho khách hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 230 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ.

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Theo Duy Quang/Tienphong.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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  • Cường Đô La

    Cường Đô La

    Nguyễn Quốc Cường, còn biệt danh là "Cường Đô la", là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, một trong những nữ doanh nhân giàu có của Việt Nam. Anh nổi tiếng trong giới chơi xe và thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Quốc Cường có một con chung với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

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