Quốc Cường Gia Lai 'trắng' doanh thu bất động sản nhưng lãi tăng vọt

Dù doanh thu bất động sản trong quý II bằng 0, Quốc Cường Gia Lai vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên hơn 167 tỷ đồng nhờ thương vụ bán nhà máy thủy điện.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II, cho biết doanh thu thuần đạt 11,5 tỷ đồng , giảm hơn 91% so với cùng kỳ năm 2025.

"Trắng" nguồn thu từ bất động sản

Đáng chú ý, mảng bất động sản - lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp - không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu nào do không có sản phẩm được bàn giao trong kỳ. Nguồn thu chủ yếu của công ty đến từ hoạt động bán điện với giá trị hơn 11,1 tỷ đồng .

Do doanh thu sụt giảm mạnh trong khi vẫn phải duy trì chi phí hoạt động, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản lỗ gộp 720 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gộp 49,5 tỷ đồng . Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 31,8 tỷ đồng .

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại đạt 167 tỷ đồng , tăng gần 95 lần so với mức 1,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Quốc Cường Gia Lai lãi lớn bất chấp nguồn thu bất động sản bằng 0 Nguồn: BCTC Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III IV I/2026 II Doanh thu tỷ đồng 165 44 66 154 38 26 178 485 111 131 111 119 69 11,5 Lãi sau thuế

1 -15 10 14 1 -17 25 73 8 2 24 137 16 167

Động lực chính đến từ khoản thu nhập khác tăng vọt lên hơn 917 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ chỉ đạt 7,3 tỷ đồng .

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp đã ghi nhận 903 tỷ đồng doanh thu từ việc chuyển nhượng nhà máy thủy điện. Đồng thời, công ty phát sinh 674,9 tỷ đồng chi phí khác, trong đó riêng chi phí liên quan đến thương vụ chuyển nhượng này chiếm 659,8 tỷ đồng . Sau khi khấu trừ chi phí, giao dịch bán tài sản mang lại khoản lãi ròng khoảng 243 tỷ đồng .

Quốc Cường Gia Lai sở hữu 3 nhà máy thủy điện gồm Ia Grai I, Ia Grai II và Ayun Trung. Từ năm 2023, doanh nghiệp đã nhiều lần công bố kế hoạch chuyển nhượng cả 3 dự án này nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 cho thấy Quốc Cường Gia Lai đã nhận khoảng 858 tỷ đồng tiền đặt cọc liên quan đến các thương vụ chuyển nhượng, nhưng khoản tiền này mới được hạch toán vào mục "Người mua trả tiền trước". Trong đó, giá trị tiền đặt cọc đối với các dự án Ia Grai I, Ia Grai II và Ayun Trung lần lượt là 273,6 tỷ đồng , 223,3 tỷ đồng và 361 tỷ đồng , tương đối tương ứng với các mức giá chuyển nhượng mà doanh nghiệp từng công bố trước đó.

Cho đến quý II năm nay, doanh nghiệp mới bắt đầu ghi nhận doanh thu chuyển nhượng, qua đó nhiều khả năng đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi toàn bộ 3 dự án.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Quốc Cường Gia Lai cần một lượng tiền lớn để thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án Phước Kiển.

Theo thuyết minh BCTC, dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) tiếp tục nằm ở khoản mục chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn với giá trị 5.407 tỷ đồng , chiếm tới 68% tổng tài sản của tập đoàn.

Hiện tại, Cơ quan Thi hành án đang tạm giữ một số hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Phước Kiển cho đến khi Quốc Cường Gia Lai hoàn trả đủ số tiền gần 2.883 tỷ đồng đã nhận từ CTCP Đầu tư Sunny Island, nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan theo bản án phúc thẩm ngày 3/12/2024.

Tính đến ngày 30/6, Quốc Cường Gia Lai đã hoàn trả được 1.300 tỷ đồng . Do đó, doanh nghiệp tạm phân loại giá trị dự án Phước Kiển sang tài sản dài hạn.

Đáng chú ý, tại phần thuyết minh các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, Quốc Cường Gia Lai cho biết trong các ngày 21 và 22/7, doanh nghiệp đã thanh toán thêm hai đợt lần lượt là 11,4 tỷ đồng và 100 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự TP.HCM.

Như vậy, tính đến cuối tháng 7, tổng số tiền Quốc Cường Gia Lai đã nộp thi hành án đạt 1.411,4 tỷ đồng . Doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục thu xếp gần 1.471,4 tỷ đồng còn lại để có thể nhận lại toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án Phước Kiển.

Cấu trúc nợ vay và dòng tiền từ gia đình lãnh đạo

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 7.938 tỷ đồng , giảm hơn 805 tỷ đồng so với đầu năm. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền còn lại gần 103 tỷ đồng .

Về dư nợ vay tài chính, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận 588 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 14 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Đáng chú ý, dư nợ vay ngân hàng thương mại chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ với gần 70 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (chi nhánh Đà Nẵng). Phần lớn nợ vay còn lại ( 502 tỷ đồng ) là các khoản vay cá nhân ngắn hạn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục duy trì dòng vốn mượn từ các thành viên trong gia đình lãnh đạo và các bên liên quan. Tính đến ngày 30/6, Quốc Cường Gia Lai đang mượn bà Nguyễn Ngọc Huyền My hơn 198 tỷ đồng , mượn bà Lại Thị Hoàng Yến gần 40 tỷ đồng , mượn Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường 30 tỷ đồng và mượn Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà 20 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, Quốc Cường Gia Lai cũng đang cho bà Nguyễn Thị Như Loan mượn 31 tỷ đồng và cho ông Lại Thế Hà mượn 7 tỷ đồng theo các thỏa thuận mượn tiền có thời hạn đến ngày 30/9.