Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

CEO Boeing Việt Nam làm Phó chủ tịch FLC

  • Thứ sáu, 31/7/2026 17:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tập đoàn FLC bổ nhiệm ông Michael Vu, Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam, giữ chức Phó chủ tịch từ ngày 1/8, phụ trách mảng hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

Ông Michael Vu (trái) tại cuộc gặp nhà sáng lập FLC Trịnh Văn Quyết vào tháng 2. Ảnh: FLC.

Tập đoàn FLC vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Michael Vu giữ chức Phó chủ tịch tập đoàn kể từ ngày 1/8. Trên cương vị mới, ông sẽ phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

Theo FLC, ông Michael Vu có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, đầu tư quốc tế và phát triển kinh doanh. Ông tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ).

Trước khi gia nhập FLC, ông Michael Vu là Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) tại Việt Nam, Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Chủ tịch AmCham Hà Nội và giữ các vị trí quản lý tại nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Theo quyết định bổ nhiệm, ông Michael Vu sẽ tham gia cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành FLC trong việc xây dựng chiến lược phát triển, mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối các nguồn lực đầu tư và thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ của tập đoàn.

Động thái bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh FLC gia tăng hoạt động ở lĩnh vực hạ tầng hàng không.

Ngày 22/7, doanh nghiệp này ký hợp đồng nguyên tắc với HAS Development Corporation (HASDC) - doanh nghiệp của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và khai thác cảng hàng không - nhằm nghiên cứu đầu tư, nâng cấp sân bay Phù Cát và Pleiku theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Trước đó, thông qua sự kết nối của ông Michael Vu, hai bên đã khảo sát thực địa và nghiên cứu phương án nâng cấp hai sân bay này. Theo doanh nghiệp, chủ trương nghiên cứu dự án đã được tỉnh Gia Lai chấp thuận vào ngày 10/7.

FLC cho biết việc bổ nhiệm lãnh đạo mới nhằm tăng cường năng lực quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế và chuẩn bị nguồn lực cho các kế hoạch phát triển dài hạn, trong đó có các lĩnh vực hạ tầng hàng không, bất động sản và nghỉ dưỡng.

Chuyện gì đang xảy ra với Bamboo Airways?

FLC từng đặt mục tiêu nâng đội bay lên 20 chiếc trong năm nay nhưng Bamboo Airways hiện chỉ còn 3 tàu hoạt động, cho thấy khoảng cách lớn giữa kế hoạch phục hồi và thực tế.

15:47 29/7/2026

FLC bắt tay đối tác Mỹ nghiên cứu nâng cấp 2 sân bay Phù Cát và Pleiku

Tập đoàn FLC vừa ký hợp đồng nguyên tắc với doanh nghiệp Mỹ HASDC, cùng nghiên cứu đầu tư, nâng cấp 2 sân bay Phù Cát và Pleiku tại Gia Lai.

20:33 22/7/2026

FLC đề xuất nghiên cứu mở rộng 2 sân bay Phù Cát và Pleiku

FLC đề xuất nghiên cứu đầu tư mở rộng 2 sân bay Phù Cát và Pleiku theo hình thức PPP, sau khi được UBND tỉnh Gia Lai thống nhất về chủ trương.

18:33 16/7/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

FLC FLC Boeing Boeing Giám đốc hàng không

  • Tiền thân Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune với 18 tỷ đồng tiền vốn, sau nhiều lần cơ cấu hiện FLC tập trung kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản du lịch và nhà ở với nhiều dự án resort lớn.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Trịnh Văn Quyết
    • Mã cổ phiếu: FLC

    • Boeing

      Boeing

      Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

      • Thành lập: 15/7/1916
      • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
      • Sáng lập: William Boeing

    Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý