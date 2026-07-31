CEO Boeing Việt Nam làm Phó chủ tịch FLC

Tập đoàn FLC bổ nhiệm ông Michael Vu, Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam, giữ chức Phó chủ tịch từ ngày 1/8, phụ trách mảng hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

Ông Michael Vu (trái) tại cuộc gặp nhà sáng lập FLC Trịnh Văn Quyết vào tháng 2. Ảnh: FLC.

Tập đoàn FLC vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Michael Vu giữ chức Phó chủ tịch tập đoàn kể từ ngày 1/8. Trên cương vị mới, ông sẽ phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

Theo FLC, ông Michael Vu có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, đầu tư quốc tế và phát triển kinh doanh. Ông tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ).

Trước khi gia nhập FLC, ông Michael Vu là Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) tại Việt Nam, Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Chủ tịch AmCham Hà Nội và giữ các vị trí quản lý tại nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Theo quyết định bổ nhiệm, ông Michael Vu sẽ tham gia cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành FLC trong việc xây dựng chiến lược phát triển, mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối các nguồn lực đầu tư và thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ của tập đoàn.

Động thái bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh FLC gia tăng hoạt động ở lĩnh vực hạ tầng hàng không.

Ngày 22/7, doanh nghiệp này ký hợp đồng nguyên tắc với HAS Development Corporation (HASDC) - doanh nghiệp của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và khai thác cảng hàng không - nhằm nghiên cứu đầu tư, nâng cấp sân bay Phù Cát và Pleiku theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Trước đó, thông qua sự kết nối của ông Michael Vu, hai bên đã khảo sát thực địa và nghiên cứu phương án nâng cấp hai sân bay này. Theo doanh nghiệp, chủ trương nghiên cứu dự án đã được tỉnh Gia Lai chấp thuận vào ngày 10/7.

FLC cho biết việc bổ nhiệm lãnh đạo mới nhằm tăng cường năng lực quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế và chuẩn bị nguồn lực cho các kế hoạch phát triển dài hạn, trong đó có các lĩnh vực hạ tầng hàng không, bất động sản và nghỉ dưỡng.