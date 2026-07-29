Chuyện gì đang xảy ra với Bamboo Airways?

FLC từng đặt mục tiêu nâng đội bay lên 20 chiếc trong năm nay nhưng Bamboo Airways hiện chỉ còn 3 tàu hoạt động, cho thấy khoảng cách lớn giữa kế hoạch phục hồi và thực tế.

Bamboo Airways tiếp tục gặp khó khi đội tàu bay bị thu hẹp chỉ còn 3 chiếc. Ảnh: BAV.

Trong tháng 7, nhiều hành khách của Bamboo Airways bất ngờ nhận thông báo hủy hoặc thay đổi lịch bay. Tối 28/7, hãng phát đi lời xin lỗi, cho biết hoạt động khai thác đang được điều chỉnh và cam kết hoàn tiền cho những hành khách bị ảnh hưởng.

Đằng sau những xáo trộn này là thực tế đội bay Bamboo Airways đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Diễn biến càng đáng chú ý khi chỉ vài tháng trước, hãng còn đặt mục tiêu tăng mạnh đội bay trong năm 2026.

Từ gần 30 máy bay xuống còn 3

Theo Plane Spotters, đội bay đang hoạt động của hãng hiện gồm một Airbus A321CEO, một Airbus A320neo và một Airbus A320CEO.

Quy mô nhỏ khiến lịch khai thác trở nên nhạy cảm trước những biến động của từng tàu bay.

Dữ liệu VariFlight ngày 28/7 cho thấy chiếc Airbus A321 mang số đăng ký VN-A227 được bố trí thực hiện liên tiếp 6 chặng Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng - Macau và chiều ngược lại. Trong số này, 5 chuyến bị chậm khoảng 2-3 giờ.

Trước đó, số liệu của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy trong tháng 6, Bamboo Airways khai thác 725 chuyến, trong đó 241 chuyến chậm giờ, thuộc top những hãng bay có tỷ lệ bay đúng giờ thấp nhất.

Việc nhiều chuyến bay tiếp tục bị hủy, thay đổi lịch vào cuối tháng 7 khiến Bamboo Airways phải gửi thư xin lỗi hành khách. Hãng cho biết sẽ tiếp nhận yêu cầu và hoàn vé theo thứ tự đăng ký, song quá trình xử lý có thể kéo dài do số lượng yêu cầu tăng cao.

Tuy nhiên, những xáo trộn hiện tại chỉ là biểu hiện mới nhất của quá trình thu hẹp kéo dài nhiều năm tại hãng hàng không này.

Trước khi bước vào quá trình tái cấu trúc năm 2022, Bamboo Airways từng sở hữu gần 30 máy bay, gồm cả dòng thân rộng Boeing 787-9, đồng thời khai thác khoảng 60 đường bay nội địa cùng nhiều đường bay quốc tế.

Bamboo Airways từng sở hữu đội bay lên đến 30 tàu trước khi thu hẹp còn 1/10 như hiện tại. Ảnh: BAV.

Sau biến cố của nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC, Bamboo Airways được chuyển giao cho nhóm nhà đầu tư mới và bắt đầu tái cấu trúc từ năm 2022.

Một trong những giải pháp quan trọng khi đó là thu hẹp quy mô để giảm chi phí. Hãng lần lượt trả tàu bay, dừng khai thác Boeing 787-9 và Embraer E190, cắt nhiều đường bay quốc tế cũng như một số đường bay nội địa.

Đến tháng 9/2025, thời điểm quyền điều hành Bamboo Airways được chuyển lại cho FLC, hãng chỉ còn 7 tàu Airbus A320/A321 và 12 đường bay nội địa.

Cuối năm 2025, Bamboo Airways bổ sung thêm tàu và đưa quy mô đội bay lên 8 chiếc. Tuy nhiên, đà phục hồi này không kéo dài. Đến cuối tháng 7 năm nay, số tàu đang hoạt động lại giảm xuống còn 3 chiếc.

Như vậy, sau gần 4 năm tái cấu trúc, quy mô đội bay Bamboo Airways hiện chỉ tương đương khoảng 1/10 thời kỳ cao điểm.

Càng thu hẹp càng khó phục hồi

Một trong những bài toán lớn nhất của Bamboo Airways vẫn nằm ở nguồn lực tài chính.

Theo thông tin được ông Lê Thái Sâm công bố cuối năm ngoái dựa trên kết quả kiểm toán độc lập tại ngày 31/7/2025, Bamboo Airways có hơn 9.000 tỷ đồng nghĩa vụ với các nhà cung cấp và chủ nợ.

Trong đó, khoản phải trả liên quan ACV khoảng 2.600 tỷ đồng , nhà cung cấp nhiên liệu gần 1.000 tỷ đồng , Sacombank gần 4.000 tỷ đồng và khoảng 3.000 tỷ đồng với các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cá nhân khác.

Riêng báo cáo tài chính quý IV/2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn đối với Bamboo Airways ở mức 2.621 tỷ đồng , chiếm hơn 68% tổng nợ xấu ngắn hạn khó đòi của doanh nghiệp quản lý sân bay này.

Áp lực tài chính cũng tiếp tục hiện hữu trong năm nay khi Sacombank nhiều lần thông báo xử lý tài sản bảo đảm liên quan các khoản vay của Bamboo Airways.

Trong khi đó, để phục hồi doanh thu, Bamboo Airways lại cần mở rộng đội bay. Cựu chủ tịch Bamboo Airways Lê Thái Sâm cũng từng chỉ ra nghịch lý này cuối năm ngoái, rằng hãng phải tăng số máy bay, tần suất và mạng đường bay mới có thể tạo thêm doanh thu, cải thiện dòng tiền và từng bước xử lý các khoản nợ tồn đọng.

Điều này đặt Bamboo Airways vào một bài toán khó. Quy mô đội bay nhỏ khiến khả năng tạo doanh thu bị giới hạn, nhưng để tăng đội bay, hãng lại cần nguồn vốn, hạn mức tín dụng và khả năng tiếp cận các đối tác cho thuê tàu bay.

FLC đang làm gì?

Điều đáng chú ý là diễn biến trên trái ngược đáng kể với kế hoạch phục hồi được Bamboo Airways và FLC công bố sau khi tập đoàn này tiếp quản lại hãng.

Đầu năm nay, Bamboo Airways cho biết đang duy trì đội bay 8 chiếc và đặt mục tiêu nâng lên 20 tàu ngay trong năm 2026, sau đó khôi phục quy mô 30 chiếc và mở rộng mạng bay tới 4 châu lục.

Đến tháng 3, lãnh đạo hãng tiếp tục đưa ra kế hoạch bổ sung khoảng 10 máy bay trong năm nay và hướng tới 40 tàu thân hẹp vào năm 2030.

FLC cũng có nhiều động thái nhằm chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch này. Tập đoàn thành lập FLC Aviation với định hướng hoạt động trong lĩnh vực thuê, mua tàu bay và tăng vốn doanh nghiệp lên 6.000 tỷ đồng . FLC và Bamboo Airways đồng thời tiếp xúc các nhà đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế để tìm kiếm nguồn lực cho việc mở rộng đội bay.

Ông Trịnh Văn Quyết và FLC chưa thể tái cấu trúc hiệu quả Bamboo Airways. Ảnh: FLC.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa kế hoạch và thực tế đang ngày càng lớn khi đội bay không tăng mà giảm từ 8 xuống còn 3 chiếc.

Hiện Bamboo Airways còn gặp phải cạnh tranh nguồn lực tàu bay với những hãng đang tăng tốc mở rộng như Vietnam Airlines, Vietjet hay Sun PhuQuoc Airways. Vì vậy, điều FLC cần làm trước mắt là đưa đủ tàu bay trở lại khai thác và duy trì một lịch bay ổn định.

Bởi sau gần 4 năm tái cấu trúc, Bamboo Airways đang đứng trước một nghịch lý rằng càng thu hẹp để tồn tại, hãng càng có ít dư địa để tạo ra nguồn lực cần thiết cho chính quá trình phục hồi.