Sắp đấu giá lại lô đất Thủ Thiêm hơn 1 ha Tân Hoàng Minh từng bỏ cọc

Lô đất hơn 10.000 m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến được TP.HCM đưa ra đấu giá vào tháng 9 với giá khởi điểm gần 2.968 tỷ đồng.

2 khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng diện tích hơn 16.500 m2, dự kiến được đưa ra đấu giá vào tháng 9. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô 1.K3.5.HH, trước đây là lô 3-12, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào tháng 9.

Lô đất có diện tích gần 10.060 m2, được quy hoạch là đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ. Trong đó, 95% diện tích dành cho chức năng ở và 5% cho dịch vụ.

Theo quy hoạch, công trình trên khu đất được xây dựng tối đa 25 tầng, chiều cao không quá 100 m. Hệ số sử dụng đất tối đa là 8,95 lần, với quy mô dân số khoảng 3.420 người.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Theo phương án được phê duyệt, giá khởi điểm dự kiến của lô đất gần 2.968 tỷ đồng . Mức giá này được tạm tính theo Bảng giá đất tại phường An Khánh, ban hành kèm Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND TP.HCM về bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn thành phố.

Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền đặt trước. UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.HCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo để tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

Lô 1.K3.5.HH nằm trong nhóm 8 khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được TP.HCM lên kế hoạch đấu giá trong năm 2026, với tổng diện tích hơn 138.000 m2.

Trước đó, ngày 17/8, TP cũng đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5. Khu đất này rộng 6.446 m2, có giá khởi điểm dự kiến hơn 1.901 tỷ đồng .

Cả hai lô 1.K3.5.HH và 1.K3.4.HH đều từng được đưa ra đấu giá vào cuối năm 2021 cùng với 2 lô đất khác. Tuy nhiên, kết quả sau đó bị hủy do doanh nghiệp trúng đấu giá không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Riêng lô 3-12 từng có giá khởi điểm hơn 2.942 tỷ đồng trong phiên đấu giá năm 2021. Khi đó, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trả 24.500 tỷ đồng , cao hơn 8 lần giá khởi điểm. Tuy nhiên, doanh nghiệp sau đó không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, dẫn đến kết quả đấu giá bị hủy.