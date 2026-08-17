'Đất vàng' Thủ Thiêm sắp đấu giá lại, khởi điểm gần 300 triệu/m2

Lô đất 1.K3.4.HH rộng 6.446 m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến được TP.HCM tổ chức đấu giá vào tháng 9, với giá khởi điểm từ 1.900 tỷ, tương đương 295 triệu đồng/m2.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.K3.4.HH, trước đây là lô đất 3-5, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Giá khởi điểm gần 300 triệu đồng/m2

Khu đất có diện tích 6.446 m2, là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95% và chức năng dịch vụ 5%.

Theo phương án được phê duyệt, Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Dự kiến, việc đấu giá được tổ chức trong tháng 9/2026, với giá khởi điểm khoảng 1.900 tỷ đồng , tương đương 295 triệu đồng/m2.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá không quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổ chức tham gia phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Đối với nhóm công ty là tập đoàn kinh tế hoặc công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp trong nhóm phải thỏa thuận để cử một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Người tham gia cũng phải nộp tiền đặt trước và không thuộc trường hợp bị cấm tham gia đấu giá.

Cá nhân cũng có thể tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp đấu giá để thực hiện dự án đầu tư, cá nhân phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế đáp ứng các điều kiện theo quy định.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND phường An Khánh tổ chức xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá.

Từng được trả giá 3.820 tỷ đồng vào cuối 2021

Đáng chú ý, đây chính là lô đất từng được đấu giá với mức 3.820 tỷ đồng (gần 600 triệu đồng/m2) vào cuối năm 2021 nhưng sau đó phải hủy kết quả do doanh nghiệp trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cụ thể, vào cuối năm 2021, CTCP Dream Republic đã trúng đấu giá lô đất 3-5, diện tích 6.446 m2, với mức giá 3.820 tỷ đồng , gấp 6,6 lần giá khởi điểm.

Cùng thời điểm, 3 lô đất khác tại Thủ Thiêm cũng được đưa ra đấu giá và đều ghi nhận mức giá trúng cao hơn nhiều lần giá khởi điểm. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trả 24.500 tỷ đồng cho lô đất 3-12 rộng 10.000 m2, cao hơn 8 lần giá khởi điểm.

Lô đất 3-8 rộng hơn 8.500 m2, được Sheen Mega trả 4.000 tỷ đồng , trong khi lô đất 3-9 rộng hơn 5.000 m2, được Công ty TNHH thương mại Bình Minh trả 5.026 tỷ đồng .

Tổng cộng, 4 lô đất có giá khởi điểm khoảng 5.266 tỷ đồng nhưng được các doanh nghiệp trả tới 37.346 tỷ đồng , cao hơn 7 lần giá khởi điểm.

Tuy nhiên, sau phiên đấu giá, các doanh nghiệp đều không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền sử dụng đất.

Tháng 9/2022, UBND TP đã ban hành Quyết định về việc hủy các Quyết định về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Căn cứ Quyết định này, ngày 6/10/2022, Cục Thuế TP ban hành các Thông báo thu hồi, hủy bỏ các Thông báo nghĩa vụ tài chính cho các tổ chức trúng đấu giá.

Tính chung cả 4 doanh nghiệp trúng đấu giá ngày 10/12/2021, tổng số tiền cọc là hơn 1.051 tỷ đồng . Trong đó, CTCP Sheen Mega đặt cọc gần 204 tỷ đồng . CTCP Dream Republic mất cọc hơn 115 tỷ đồng , Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt mất cọc hơn 588 tỷ đồng và Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh nhà thương mại Bình Minh mất cọc hơn 145 tỷ đồng .