UBND TP.HCM giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM phối hợp với UBND phường An Khánh lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về sửa đổi, bổ sung quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 của UBND TP.HCM về ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM chủ trì, phối hợp với UBND phường An Khánh và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu do Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM bàn giao, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát, trình UBND TP.HCM phê duyệt theo quy định.

Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM để tổ chức thực hiện. UBND phường An Khánh có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát phương án đấu giá quyền sử dụng đất trước khi trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 của UBND TP.HCM. Trước đó, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định 3598/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo đó, 8 lô đất được đấu giá gồm lô 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) có diện tích 31.995 m2 thuộc loại đất dịch vụ cấp đô thị, lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5) có diện tích 6.446 m2 với chức năng là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch.

TP.HCM sửa kế hoạch đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) với diện tích 8.568 m2 có chức năng là đất nhóm nhà ở quy hoạch, lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) với diện tích 5.009,1 m2 thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch, lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12) có diện tích 10.059 m2 thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch.

Lô 1.K4.5.DV (trước đây là lô 4-21) với diện tích 700 m2 thuộc loại đất thương mại dịch vụ, lô 1.K7.2.DV (trước đây là lô 7-1) có diện tích 74.393 m2 với chức năng đất dịch vụ cấp đô thị, lô 1.K7.1.DV (trước đây là lô 7-17) có diện tích 1.500 m2 thuộc loại đất dịch vụ cấp đô thị.

Tổng diện tích của 8 lô đất đấu giá là 138.671 m2. Kế hoạch đấu giá 8 lô đất nêu trên dự kiến tiến hành trong 13 bước, trong đó phấn đấu thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 10/10.

UBND TP.HCM yêu cầu, việc tổ chức đấu giá các lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm phải bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP.HCM. Cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch tiến độ xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM.

Quá trình thực hiện cần sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ, chủ động xử lý các tình huống phức tạp xảy ra. Kiên quyết không được tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài việc thực hiện đấu giá.