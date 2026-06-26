Phát Đạt chính thức 'bắt tay' Lotte làm dự án hơn 2 tỷ USD ở Thủ Thiêm

Theo thỏa thuận với Tập đoàn Lotte, Phát Đạt sẽ đồng phát triển hợp phần nhà ở và phát triển hai khối cao ốc thương mại. MB Bank tài trợ toàn bộ phần vốn tham gia của doanh nghiệp.

Phối cảnh một phần dự án Lotte Eco Smart City. Ảnh: CĐT.

Sáng 26/6, Tập đoàn Lotte và CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM).

Theo thỏa thuận, Phát Đạt sẽ tham gia đồng phát triển hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6 của dự án. Đồng thời, doanh nghiệp đảm nhận vai trò phát triển hai tòa cao ốc thương mại tại 2-1 và 2-3, cùng khối đế gồm 4 tầng thương mại - dịch vụ và hệ thống tầng hầm.

Phát Đạt cho biết cấu trúc hợp tác này giúp doanh nghiệp vừa đồng hành với Lotte trong phát triển khu nhà ở, vừa chủ động phát triển các tài sản thương mại trọng điểm, qua đó mở rộng hiện diện tại khu trung tâm mới của TP.HCM.

Đáng chú ý, MB Bank sẽ tài trợ toàn bộ phần vốn góp của Phát Đạt tại dự án.

Tập đoàn Lotte và Phát Đạt chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Ảnh: PDR.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem tọa lạc tại phân khu chức năng 2A - lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, tài chính, thương mại và dịch vụ quốc tế mới của TP.HCM. Dự án có quy mô khoảng 7,54 ha, trải trên 6 lô đất liền kề từ 2-1 đến 2-6, thuộc nhóm quỹ đất lớn hiếm hoi còn lại tại khu vực trung tâm.

Dự án được quy hoạch thành tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn, tích hợp văn phòng hạng A, khối đế thương mại - bán lẻ, dịch vụ, lưu trú và không gian công cộng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ, theo các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng .

Về kết nối hạ tầng, dự án nằm gần ga metro Thủ Thiêm, điểm đầu của tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Khu vực này cũng hưởng lợi từ tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), cầu Ba Son và mạng lưới giao thông quanh Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM...

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Shin Man Soo, Phó chủ tịch Lotte E&C cho biết Lotte Eco Smart City Thu Thiem là một trong những dự án trọng điểm của tập đoàn tại Việt Nam.

Theo ông, sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển quốc tế của Lotte và sự am hiểu thị trường Việt Nam của Phát Đạt sẽ tạo nền tảng vững chắc để triển khai một dự án đáp ứng các tiêu chuẩn cao, mang lại giá trị bền vững cho các bên liên quan.

Về phía Phát Đạt, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT, đánh giá đây không chỉ là dự án có quy mô đầu tư lớn mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy quá trình hình thành khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

"Với sự đồng hành của Lotte và Phát Đạt, chúng tôi tin dự án hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một biểu tượng mới của đô thị hiện đại Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của TP.HCM", ông nói.

Thực tế, thương vụ này đã được thị trường đồn đoán từ đầu năm, khi xuất hiện thông tin Lotte muốn chuyển nhượng một phần vốn tại dự án Lotte Eco Smart City. Khi đó, Sơn Kim, Hướng Việt và Phát Đạt là ba doanh nghiệp được nhắc đến như những đối tác tiềm năng.

Đến cuối tháng 5, Phát Đạt và Lotte Properties HCMC ký biên bản ghi nhớ (MoU) về việc hợp tác phát triển dự án. Sau đó, Phát Đạt đã chi 900 tỷ đồng để đặt cọc cho giao dịch.

Hiện, cổ đông Phát Đạt cũng thông qua kế hoạch đầu tư vào Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với tổng giá trị giao dịch dự kiến 10.400 tỷ đồng . Theo nghị quyết, quy mô giao dịch tương đương từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp theo báo cáo tài chính gần nhất.