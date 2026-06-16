Thủ tướng yêu cầu TP.HCM khởi công loạt dự án hạ tầng trong năm nay

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP.HCM đẩy nhanh các dự án trọng điểm, đồng thời khởi công loạt công trình lớn như metro số 2, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành... trong năm nay.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM khởi công loạt công trình lớn trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 304/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vào ngày 13/6 vừa qua.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Theo thông báo, Thủ tướng yêu cầu thành phố quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, TP cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ trong quý II; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5%...

Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào các cực tăng trưởng, trong đó TP.HCM giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, thành phố phải đổi mới nhận thức, tư duy và phương thức làm việc.

Theo Thủ tướng, TP phải rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng phù hợp với thực tiễn; nhận diện rõ dư địa của từng ngành, lĩnh vực, nhất là chế biến chế tạo, dược phẩm, logistics, tài chính - ngân hàng; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung hàng hóa và nguyên vật liệu.

Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao; xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan và điều chuyển vốn linh hoạt giữa các dự án theo quy định.

Cùng với đó, TP cần khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, cụ thể hóa thành các chương trình, dự án và nguồn lực với kết quả đầu ra có thể định lượng; khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

TP.HCM cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, Quốc lộ 50...

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị TP.HCM khởi công trong 6 tháng cuối năm các công trình lớn như tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, đường vượt biển Cần Giờ - Bà Rịa-Vũng Tàu, cảng Cái Mép Hạ, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4, đường Bình Tiên...

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có dự án chống ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 và bảo đảm tạo ra kết quả đầu ra thực chất sau xử lý.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch tổng thể

Thủ tướng cũng đề nghị thành phố phát huy vai trò đầu tàu về thương mại, dịch vụ; ưu tiên phát triển logistics gắn với hệ thống cảng biển và siêu cảng trung chuyển quốc tế như Cần Giờ, Cái Mép - Thị Vải; xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM, thu hút các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế tham gia.

Về quy hoạch, TP.HCM phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn, mang tầm quốc tế; chú trọng khai thác không gian ngầm; quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; hạn chế phát triển nhà ở riêng lẻ thấp tầng, ưu tiên nhà ở cao tầng, nhà ở cho thuê, đồng thời mở rộng không gian công cộng và không gian xanh đô thị.

Buổi làm việc đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng với TP.HCM vào ngày 13/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM quán triệt chủ trương phát triển nhà ở cho thuê, coi đây là ưu tiên chiến lược trong chính sách nhà ở. Thành phố phải chuyển từ tư duy hỗ trợ sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở cho người dân; phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn trong quý III; khẩn trương kiện toàn hoặc thành lập quỹ nhà ở địa phương và bố trí nguồn lực vận hành ngay trong tháng 6.

Đồng thời, TP.HCM cần xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 gửi Bộ Xây dựng trong tháng 6 và đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể với Trung ương trong tháng 7.

Ngoài ra, thành phố phải bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp xã, làm cơ sở đánh giá, bố trí và sắp xếp phù hợp.