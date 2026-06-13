Thủ tướng yêu cầu TP.HCM xử lý dứt điểm dự án chống ngập 10.000 tỷ

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo TP.HCM đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và xử lý dứt điểm những dự án tồn đọng, trong đó có công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng được khởi công từ năm 2016 và đã hoàn thành khoảng 94% khối lượng công việc, nhưng bị trì trệ từ năm 2020. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 13/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát triển nhà ở cho thuê; xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt và xử lý những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị của TP.HCM.

Đây là thời điểm thuận lợi của TP.HCM

Phát biểu kết luận, Thủ tướng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến và thay mặt Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu của cả nước.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá TP.HCM đã đổi mới mạnh mẽ về phương pháp làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, đối diện trực diện các vấn đề đặt ra. Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng rằng nếu tiếp tục tinh thần này, chắc chắn kinh tế thành phố sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt hơn thời gian tới và thành phố sẽ đạt các mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức của TP.HCM.

Qua đây, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu TP.HCM quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

"Đây là thời điểm rất thuận lợi của TP.HCM, và TP.HCM cần góp phần định hình và hoàn thiện mô hình phát triển mới của cả nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM ngày 13/6. Ảnh: Thảo Liên.

Theo Thủ tướng, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào các cực tăng trưởng lớn, trong đó có TP.HCM.

Vì vậy, thành phố phải quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; rà soát kỹ lưỡng và nếu cần thiết thì điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, xã, phường, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo thành phố theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, TP.HCM cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công với yêu cầu giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và các ban quản lý dự án.

Thủ tướng khẳng định nếu TP.HCM đề xuất, Chính phủ sẵn sàng ưu tiên về nguồn lực, cơ chế để phát huy vai trò động lực, dẫn dắt nhưng phải bảo đảm bố trí nguồn lực trọng tâm, trọng điểm và TP.HCM phải cam kết thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm hệ số ICOR.

Đẩy nhanh xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu TP.HCM khai thác hiệu quả các chính sách đặc thù, đặc biệt là khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Đây là lần đầu tiên Trung ương cho phép thành phố thiết kế chính sách, Thủ tướng đề nghị TP.HCM phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đề xuất các nhóm chính sách phải đồng bộ, thực sự mạnh, đột phá, cụ thể, khả thi trên thực tế, nhất là về tài chính, đất đai, hạ tầng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho thành phố yên tâm triển khai các nhiệm vụ.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ nhắc nhở TP.HCM còn những dự án tồn đọng kéo dài chưa được xử lý. Ông chia sẻ đã trao đổi với Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang vào tối trước ngày diễn ra hội nghị để cập nhật tiến độ xử lý dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng , cũng như giải pháp cụ thể của UBND TP.HCM, còn vướng mắc gì thuộc thẩm quyền của Thành ủy, Ban Thường vụ cho ý kiến hay thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

"Những vấn đề nào TP.HCM còn lăn tăn thì báo cáo, chúng tôi sẵn sàng cùng các đồng chí và các bộ, ngành có phương án xử lý dứt điểm. Tôi và đồng chí Bí thư Thành ủy đã thống nhất năm nay phải xong dự án này, bất luận lý do gì. Chủ tịch UBND TP.HCM phải chỉ đạo xử lý triệt để", lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng đồng thời khẳng định nếu dự án còn những vướng mắc gì ở Trung ương, nhất là liên quan đến ngân hàng, Chính phủ sẽ có biện pháp phù hợp để tạo điều kiện cho thành phố. Còn với các vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, thành phố phải xử lý các kiến nghị của nhà đầu tư.

Lãnh đạo các bộ ngành, TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội cùng có mặt tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM ngày 13/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Cho biết các cơ chế đã hầu như không còn vướng, Thủ tướng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phải đẩy mạnh chỉ đạo rà soát, xử lý các dự án tồn đọng còn lại với kết quả cụ thể, thực chất trên thực tế, bảo đảm các nhà đầu tư tiếp tục triển khai chứ không chỉ dừng lại ở phương án.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM tiếp tục rà soát quyết liệt các dự án tồn đọng trong quý II, cũng như đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm (Vành đai 3, nút An Phú, nút Mỹ Thủy, Quốc lộ 50...); sớm khởi công các công trình lớn (tuyến metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, đường vượt biển Cần Giờ, cảng Cái Mép Hạ, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4...).

Năm nay, TP.HCM được Thủ tướng giao kế hoạch vốn 147.599 tỷ đồng , chiếm khoảng 18% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước. Đến nay, tổng vốn giải ngân đạt 33.933 tỷ đồng , đạt 23% kế hoạch được giao. TP.HCM nhìn nhận tiến độ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu và đặt mục tiêu đến hết quý III giải ngân trên 70% kế hoạch vốn, cuối năm đạt trên 95%.

Theo Thủ tướng, quy mô vốn của thành phố rất lớn. "Tới đây, thành phố đề xuất ưu tiên vốn của Trung ương thì chúng tôi cũng đồng tình nhưng phải cam kết tiến độ giải ngân", lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm nguồn vốn đầu tư không phân bổ dàn trải, ưu tiên cho địa bàn trọng điểm như Hà Nội và TP.HCM để dẫn dắt đầu tư xã hội nhưng cần gắn liền với tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, TP.HCM được giao phải có giải pháp cụ thể hơn để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhất là công nghiệp chiến lược và công nghệ cao; tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế tư nhân, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu TP.HCM xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM. Các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, thiết kế sản phẩm mới thực sự hấp dẫn nhằm huy động vốn phục vụ tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa cho khu vực và cả nước.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời chỉ đạo TP.HCM khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tổng thể TP.HCM gắn với quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch cấp cơ sở, quy hoạch phân khu, đây là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án; tập trung phát triển nhà ở cho thuê, xác định đây là ưu tiên chiến lược...

Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành đồng hành, phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, có hướng dẫn cụ thể với thành phố; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng giao UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trong việc rà soát, kiến nghị hướng xử lý, giải pháp sử dụng hiệu quả tối đa nhà đất công trên địa bàn, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 6.