Giá xăng giảm về hơn 22.000 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 13/8, giá xăng E10 RON 95 giảm 210 đồng/lít xuống 22.110 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 22.110 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 13/8.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 490 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 210 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 21.230 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 22.110 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 310 đồng/lít xuống 27.230 đồng/lít. Mặt khác, dầu mazut tăng 360 đồng/kg lên 16.750 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 200 đồng/lít với xăng và dầu diesel.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 21.230 -490 Xăng RON E10 95 22.110 -210 Dầu diesel 27.230 -310 Dầu mazut 16.750 +360

Bộ Công Thương đang tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Một nội dung quan trọng là đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp nhưng đồng thời tăng cường trách nhiệm và sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay; thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được quyền tự quyết định và công bố giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình trên cơ sở công thức giá quy định tại Nghị định.

Sau khi điều chỉnh giá, thương nhân có trách nhiệm kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý để kiểm tra, giám sát.

Đối với vùng sâu, vùng xa, giá bán lẻ của thương nhân phân phối không được vượt quá mức giá cao nhất do thương nhân đầu mối công bố tại cùng địa bàn nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Nhà nước chỉ công bố một yếu tố hình thành giá là chi phí kinh doanh định mức để thương nhân áp dụng, góp phần ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý.