Kiến nghị gỡ vướng nguồn ethanol cho xăng E10

Các doanh nghiệp sản xuất ethanol đề xuất cơ chế vốn, hợp đồng dài hạn và phát triển vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo nguồn cung triển khai xăng E10 trên phạm vi cả nước.

Đoàn công tác Bộ Công Thương kiểm tra sản phẩm E100 tại Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất. Ảnh: BSR.

Ngày 3/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng đoàn công tác Bộ Công Thương đã đến làm việc tại CTCP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) nhằm đánh giá tình hình vận hành Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất và công tác chuẩn bị nguồn ethanol nhiên liệu (E100) phục vụ lộ trình triển khai xăng E10 trên phạm vi cả nước.

Báo cáo với đoàn công tác, Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết tổng công ty đã sớm chuẩn bị đồng bộ hạ tầng phối trộn, xuất bán và chuỗi cung ứng E100.

Cụ thể, quý IV/2025, BSR đã hoàn thiện hệ thống xuất bán xăng E10 RON 95 bằng đường bộ với năng lực khoảng 10.000 m3/tháng; đồng thời có khả năng xuất bán bằng đường thủy 90.000-100.000 m3/tháng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của thị trường. Lũy kế đến hết tháng 7/2026, sản lượng BSR xuất bán E10 RON 95 đạt khoảng 300.000 m3.

Để bảo đảm nguồn E100 phục vụ pha chế, ngoài sản lượng từ Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, BSR cũng bổ sung nguồn cung thông qua nhập khẩu khoảng 12.000 m3 E100/tháng, chủ yếu từ Mỹ, góp phần duy trì nguồn nguyên liệu ổn định trong giai đoạn đầu triển khai xăng E10.

Ông Nguyễn Việt Thắng cho biết trong 7 tháng đầu năm, BSR đã vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở mức bình quân 124% công suất thiết kế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xăng dầu trong nước. Việc Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất nâng cao công suất sẽ giúp BSR chủ động hơn về nguồn E100 trong nước, giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu, tối ưu chi phí phối trộn và bảo đảm nguồn cung xăng E10 ổn định khi lộ trình áp dụng được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Ông Phạm Văn Vượng, Giám đốc BSR-BF, cũng cho biết từ tháng 3 đến nay, nhà máy duy trì sản lượng 125-180 m3 E100/ngày, tương đương 37,9-54,5% công suất thiết kế. Việc chưa thể khai thác tối đa công suất chủ yếu do một số hạng mục công nghệ và thiết bị cần tiếp tục cải tiến, nâng cấp để đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Trong khi đó, đại diện một số doanh nghiệp khác cho biết do được đầu tư và vận hành trong thời gian dài, một số thiết bị, hạ tầng đã xuống cấp, thường phát sinh sự cố, buộc nhà máy phải tạm ngừng sản xuất để kiểm tra, sửa chữa. Vì vậy, bảo trì, nâng cấp thiết bị cùng với ổn định đầu ra sản phẩm là những yếu tố quyết định để nhà máy giữ được công suất, bảo đảm nguồn cung E100.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc BSR kiến nghị cần có cơ chế tài chính phù hợp, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, ưu tiên sử dụng E100 sản xuất trong nước; đồng thời đề nghị BSR, PV OIL cùng các đơn vị liên quan ký hợp đồng bao tiêu dài hạn, có cơ chế thanh toán trước theo quý phù hợp với công suất khả dụng của nhà máy.

Bổ sung thêm, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn đề xuất phát triển vùng nguyên liệu, hạn chế xuất khẩu sắn lát để đẩy mạnh chế biến sâu, qua đó giữ nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất E100 trong nước.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh trong bối cảnh nhu cầu E100 sẽ tăng mạnh khi xăng E10 được mở rộng, việc phát huy tối đa năng lực các nhà máy sản xuất E100 trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào nguồn E100 nhập khẩu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị trong chuỗi sản xuất, phối trộn và tiêu thụ E100 tăng cường liên kết, chủ động nguồn nguyên liệu, hoàn thiện hệ thống logistics, bảo đảm chất lượng sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng E100 bền vững, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phối trộn xăng E10 RON 95 trong nước.

Hiện nay, cả nước có 3 nhà máy sản xuất E100 đang hoạt động gồm Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, Nhà máy cồn Quảng Nam và Nhà máy cồn Đồng Nai, với tổng công suất thiết kế 830 m3/ngày, tương đương khoảng 24.900 m3/tháng và khoảng 277.000 m3/năm. Trong đó, Nhà máy Dung Quất có công suất thiết kế lớn nhất với 330 m3/ngày, tiếp đến là Nhà máy Quảng Nam 300 m3/ngày và Nhà máy Đồng Nai 200 m3/ngày. Riêng tháng 6, 3 nhà máy sản xuất tổng cộng 20.875,4 m3 E100, đạt khoảng 83,8% công suất thiết kế theo tháng.