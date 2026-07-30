Giá xăng E10 lên sát 23.000 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 30/7, giá xăng E10 RON 95 tăng 1.420 đồng/lít lên 22.850 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 22.850 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 30/7.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.500 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.420 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.380 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 22.850 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 1.860 đồng lên 27.620 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng lên 16.470 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 500 đồng/lít với xăng; 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 22.380 +1.500 Xăng E10 RON 95 22.850 +1.420 Dầu diesel 27.620 +1.860 Dầu mazut 16.470 +910

Bộ Công Thương mới đây đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Một nội dung quan trọng là đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp nhưng đồng thời tăng cường trách nhiệm và sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay; thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được quyền tự quyết định và công bố giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình trên cơ sở công thức giá quy định tại Nghị định.

Sau khi điều chỉnh giá, thương nhân có trách nhiệm kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý để kiểm tra, giám sát. Đối với vùng sâu, vùng xa, giá bán lẻ của thương nhân phân phối không được vượt quá mức giá cao nhất do thương nhân đầu mối công bố tại cùng địa bàn nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Nhà nước chỉ công bố một yếu tố hình thành giá là chi phí kinh doanh định mức để thương nhân áp dụng, góp phần ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý.