Khối tài sản tỷ USD trên vai những 'người thừa kế'

Thế hệ F2 của nhiều gia đình kinh doanh Việt Nam đang dần bước lên vị trí Chủ tịch, CEO tại những doanh nghiệp có quy mô tài sản từ hàng chục nghìn tỷ đến cả triệu tỷ đồng.

Thế hệ F2 đã bước lên "ghế nóng" để lèo lái doanh nghiệp Việt. Ảnh: Diệu Thanh tạo bằng AI.

Từ ngân hàng, chứng khoán đến năng lượng, vàng bạc đá quý hay bất động sản, thế hệ kế nghiệp tại nhiều doanh nghiệp gia đình Việt Nam đang ngày càng đảm nhiệm vai trò quan trọng.

Đây đều là những chiếc ghế Chủ tịch, CEO của các doanh nghiệp có quy mô tài sản từ hàng chục nghìn tỷ đến cả triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, tại những doanh nghiệp niêm yết, bản thân một số người kế nghiệp cũng trực tiếp sở hữu lượng cổ phiếu trị giá hàng nghìn tỷ.

Nữ Chủ tịch tiếp quản PC1 ở tuổi 27

Bà Trịnh Khánh Linh chỉ mới 27 tuổi khi ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT PC1. Ảnh: PC1.

Trẻ nhất trong nhóm những người kế nghiệp đang giữ vị trí cao tại doanh nghiệp là bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, con gái cựu Chủ tịch CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) Trịnh Văn Tuấn.

Ngày 24/7, sau khoảng 3 tháng gia nhập PC1, bà Linh đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT ở tuổi 27.

Nữ Chủ tịch trẻ tiếp quản một tập đoàn có tổng tài sản xấp xỉ 1 tỷ USD , hoạt động trong hàng loạt lĩnh vực từ xây lắp, sản xuất công nghiệp đến thủy điện, điện gió, khai thác niken, bất động sản và khu công nghiệp.

Năm ngoái, tập đoàn ghi nhận doanh thu gần 13.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.365 tỷ đồng .

Bản thân bà Linh trực tiếp sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương khoảng 0,97% vốn doanh nghiệp. Tính theo thị giá PC1 trong phiên 30/7, khối cổ phiếu này có giá trị khoảng 87 tỷ đồng .

Ngoài phần sở hữu trực tiếp, nữ Chủ tịch còn được ủy quyền đại diện gần 88 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 21,38% vốn.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nắm khối cổ phiếu giá trị hơn 4.400 tỷ

Ông Trần Hùng Huy đã có gần 15 năm lèo lái ACB. Ảnh: ACB.

Một trong những cuộc chuyển giao thế hệ diễn ra sớm nhất và thành công nhất trong giới ngân hàng Việt Nam diễn ra tại ACB.

Ông Trần Hùng Huy, sinh năm 1978, là con trai ông Trần Mộng Hùng - một trong những nhà sáng lập ACB và bà Đặng Thu Thủy.

Ông Huy gia nhập ngân hàng từ năm 2002, trở thành Thành viên HĐQT năm 2006 và ngồi ghế Chủ tịch ngân hàng từ tháng 9/2012. Khi đó, ông mới 34 tuổi và thuộc nhóm Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam khi ấy.

Sau gần 14 năm dưới sự dẫn dắt của doanh nhân thế hệ F2, ACB thường xuyên nằm trong nhóm ngân hàng thương mại tư nhân lớn nhất, hiện là một trong những ngân hàng có quy mô tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng .

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản ACB lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng , tăng 18,7% sau một năm. Dư nợ tín dụng đạt 689.000 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 19.500 tỷ đồng .

Không chỉ quản lý một ngân hàng có bảng cân đối kế toán hàng chục tỷ USD, bản thân ông Trần Hùng Huy cũng sở hữu khối cổ phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Theo dữ liệu sở hữu cập nhật đến giữa tháng 6, Chủ tịch ACB trực tiếp nắm 198,9 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 3,43% vốn ngân hàng.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu ACB có giá 22.350 đồng/đơn vị. Như vậy, lượng cổ phiếu do ông Huy trực tiếp đứng tên có giá trị thị trường trên 4.400 tỷ đồng .

Cậu cả nhà bầu Hiển làm Chủ tịch Công ty Chứng khoán SHS

Ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SHS. Ảnh: SHB.

Một người thừa kế khác đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng là ông Đỗ Quang Vinh, con trai cả Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển)

Sinh năm 1989, ông Vinh hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), đồng thời giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SHB.

SHS hiện là một trong những công ty chứng khoán top đầu thị trường với tổng tài sản hơn 23.000 tỷ đồng . Lợi nhuận hàng năm trên 1.000 tỷ đồng .

SHB đến cuối tháng 3 năm nay có tổng tài sản gần 931.000 tỷ, vốn điều lệ gần 47.400 tỷ đồng . Nhà băng này đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.

Báo cáo thường niên 2025 của SHB cho biết ông Đỗ Quang Vinh sở hữu hơn 127,16 triệu cổ phiếu SHB, tương ứng khoảng 2,77% vốn nhà băng tại thời điểm đó.

Với thị giá SHB chốt phiên 30/7 ở mức 11.750 đồng/cổ phiếu, số cổ phần này có giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, ông Vinh cũng sở hữu 13,95 triệu cổ phiếu SHS, tương đương khoảng 1,55% vốn, hiện có giá trị gần 220 tỷ đồng .

Bà Đỗ Vũ Phương Anh, Tổng giám đốc Tập đoàn DOJI

Bà Đỗ Vũ Phương Anh hiện là Tổng giám đốc tại DOJI. Ảnh: DOJI.

Quá trình chuyển giao quyền điều hành sang thế hệ thứ 2 cũng đang diễn ra tại nhiều tập đoàn tư nhân lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, dấu mốc chuyển giao xuất hiện từ tháng 9/2023 khi bà Đỗ Vũ Phương Anh, con gái ông Đỗ Minh Phú, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.

Cùng thời điểm, em trai bà là ông Đỗ Minh Đức được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực. Hai người con của ông Đỗ Minh Phú từ đó đảm nhiệm các vị trí quản trị, điều hành quan trọng tại doanh nghiệp gia đình.

Trước khi ngồi ghế CEO, bà Phương Anh đã có nhiều năm làm việc tại DOJI, lần lượt trải qua các vị trí Phó tổng giám đốc và Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc.

Ngoài lĩnh vực cốt lõi là vàng bạc đá quý, hệ sinh thái do gia đình ông Đỗ Minh Phú gây dựng còn hiện diện trong bất động sản thông qua DOJI Land và lĩnh vực tài chính - ngân hàng với TPBank, Công ty Chứng khoán TPS.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ tiếp quản cơ nghiệp Alphanam

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ điều hành cơ nghiệp do bố mình là ông Nguyễn Tuấn Hải gây dựng. Ảnh: Alphanam.

Một nữ doanh nhân thế hệ thứ hai khác đã tham gia sâu vào hoạt động kinh doanh của gia đình là bà Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1991, con gái Chủ tịch Alphanam Nguyễn Tuấn Hải.

Bà Mỹ hiện là Phó chủ tịch HĐQT Alphanam Group và là một trong những thành viên thế hệ thứ 2 tham gia điều hành tập đoàn.

Alphanam hiện là một tập đoàn đa ngành kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn - du lịch, thương mại - sản xuất và cơ điện.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, từ năm 2016 đến nay, Alphanam có hơn 50 dự án với quỹ đất trên 5.000 ha tại nhiều địa phương.

Riêng tại Sa Pa, doanh nghiệp đang theo đuổi danh mục dự án với tổng mức đầu tư cam kết gần 12.000 tỷ đồng . Trong đó, tổ hợp khách sạn - căn hộ Mường Hoa được khởi công trong năm 2025 có vốn đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng .

Một công ty trong hệ sinh thái tập đoàn này là CTCP Alphanam E&C trong năm gần nhất đã ghi nhận doanh thu thuần gần 5.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế khoảng 41 tỷ đồng .