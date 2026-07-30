Yếu tố giúp doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh với thế giới

Muốn phát triển và mở rộng thị trường ra toàn cầu, các doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng thương hiệu để tạo niềm tin và giá trị sản phẩm.

Chia sẻ tại Lễ phát động Giải thưởng "Thương hiệu Vàng TP.HCM" lần thứ 6 do Báo Điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM tổ chức ngày 30/7, ông Phạm Phú Ngọc Trai, chuyên gia chiến lược thương hiệu, Chủ tịch PRO Việt Nam, cho rằng thương hiệu chính là một trong những động lực quan trọng nhất của mô hình tăng trưởng mới.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, chuyên gia chiến lược thương hiệu, Chủ tịch PRO Việt Nam. Ảnh: Quang Định.

Theo ông Trai, trong khi kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng dưới 3%, châu Á vẫn là điểm sáng. Để tận dụng cơ hội này, TP.HCM cũng như cộng đồng doanh nghiệp cần chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng giá trị.

Những lợi thế như lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên hay thu hút các dự án FDI thiên về lắp ráp đã gần chạm tới giới hạn. Như vậy, nếu muốn bước lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp phải xây dựng được thương hiệu đủ mạnh để tạo niềm tin, nâng cao giá trị sản phẩm và gia tăng khả năng giữ lại lợi nhuận.

Trong mô hình tăng trưởng dựa trên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất tổng hợp, thương hiệu không chỉ phản ánh hình ảnh doanh nghiệp mà còn trở thành thước đo giá trị đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế.

"Cạnh tranh về giá chúng ta có thể bán được sản phẩm, nhưng với thương hiệu, chúng ta có thể đưa toàn bộ giá trị ra thị trường", ông nói thêm.

Theo đó hiện nay, nền kinh tế đang chuyển sang mô hình tích hợp hệ thống. Giá trị không còn được tạo ra đơn thuần từ việc sản xuất nhiều hơn, mà đến từ khả năng thiết kế lại toàn bộ chuỗi giá trị để giữ lại phần giá trị gia tăng lớn hơn.

Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi tư duy ở nhiều khía cạnh, từ việc mở rộng không gian kinh tế ra toàn vùng thay vì giới hạn trong địa giới hành chính, nâng cao năng lực hấp thụ các ngành công nghiệp mới, đến đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo và tái cấu trúc tổ chức.

Cũng tại sự kiện, ông Trần Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam (VMA), cho rằng thương hiệu là một loại tài sản cần được quản trị bài bản và thành phố cần có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển cũng như khai thác hiệu quả tài sản này. Việc xây dựng thương hiệu không chỉ gắn với kết quả kinh doanh hiện tại mà còn phải phản ánh tầm nhìn, khát vọng và bản lĩnh của doanh nghiệp trong dài hạn.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Trần Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, kiêm Giám đốc điều hành kênh thương mại điện tử E2E, cho rằng yêu cầu "kiến tạo động lực tăng trưởng mới" đặt ra yêu cầu doanh nghiệp vừa phải thích ứng với những thách thức trước mắt, vừa chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo ông, 2 xu hướng có tác động mạnh mẽ nhất hiện nay là thương mại điện tử (TMĐT) và trí tuệ nhân tạo (AI). Xuất phát từ định hướng này, KIDO đã thành lập hai công ty thành viên chuyên phát triển TMĐT và AI, xem đây là những động lực tăng trưởng mới của tập đoàn.

Đại diện KIDO cũng nói thêm TMĐT không chỉ giúp mở rộng kênh phân phối mà còn tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường và nâng cao hiệu quả marketing.

Thay vì triển khai theo mô hình truyền thống với chi phí lớn, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thử nghiệm sản phẩm trên nền tảng số, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trước khi mở rộng sang hệ thống bán lẻ truyền thống. Hiện doanh thu từ mô hình này mới chiếm khoảng 5% tổng doanh thu của tập đoàn, nhưng đã đóng góp đáng kể vào việc gia tăng giá trị thương hiệu thông qua khả năng tiếp cận khách hàng, nâng cao trải nghiệm sản phẩm và xây dựng hệ sinh thái đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.