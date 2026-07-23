Được gỡ pháp lý, nhiều dự án ở trung tâm TP.HCM tăng tốc về đích

Sau hơn 3 năm tháo gỡ pháp lý, dự án bất động sản “xịn sò” với giá hàng trăm triệu đồng/m2 ở trung tâm TP.HCM đang tăng tốc thi công để bàn giao cho người dân.

Tại TP.HCM, hàng trăm dự án bất động sản đã được tháo gỡ pháp lý trong thời gian qua, trong đó có những dự án nằm ở trung tâm thành phố. Điển hình như dự án The Grand Manhattan trên đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh. Dự án này đang tăng tốc thi công để bàn giao nhà.

Các dự án bất động sản tại TP.HCM tăng tốc thi công sau khi được tháo gỡ pháp lý. Ảnh: Đại Việt.

Theo tiết lộ của các môi giới bất động sản, dự án The Grand Manhattan chưa mở bán nhưng mức giá dự kiến khoảng 350 triệu đồng/m2. Đây là dự án có vị trí đắc địa nằm trên 2 mặt tiền đường Cô Bắc và Cô Giang. Dự án được xây dựng trên khu đất diện tích 14.000 m2 gồm 3 tòa tháp cao 38 tầng với hơn 1.000 căn hộ.

Những căn hộ 2 phòng ngủ của dự án có diện tích từ 68 - 76 m2, căn 3 phòng ngủ có diện tích khoảng 97 m2. Với mức giá dự kiến là 350 triệu đồng/m2, những căn hộ 2 phòng ngủ sẽ có giá từ 23,8 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế, phí bảo trì).

Bên trong dự án, những căn nhà đã được hoàn thiện và chờ mở bán. Ảnh: Đại Việt.

Những căn hộ 2 phòng ngủ ở trung tâm TP.HCM có giá dao động 23,8- 26,6 tỷ đồng , chưa bao gồm thuế. Ảnh: Đại Việt.

Đại diện Tập đoàn Novaland (chủ đầu tư dự án) chia sẻ, việc Chính phủ và lãnh đạo TP.HCM quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho thị trường bất động sản đang hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, triển khai thi công dự án, khơi thông dòng vốn, tạo công ăn việc làm và đóng góp cho ngân sách.

“Chúng tôi đang từng bước củng cố nguồn lực tài chính. Hầu hết dự án trọng điểm đã được ngân hàng và tổ chức tài chính bố trí vốn theo tiến độ triển khai, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công. Tập đoàn cũng tái cơ cấu nguồn vốn theo hướng cân bằng hơn giữa vốn tín dụng, dòng tiền kinh doanh, nguồn thu từ bàn giao sản phẩm và các hoạt động hợp tác đầu tư”, đại diện Novaland thông tin.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026-2027, doanh nghiệp sẽ đưa sản phẩm trở lại theo lộ trình phù hợp với diễn biến thị trường và tiến độ pháp lý từng dự án.

Thống kê của Novaland cho thấy, tính đến cuối tháng 6, trong số các dự án đơn vị này làm chủ đầu tư, phát triển dự án, Novaland đã bàn giao 341 căn nhà, bán mới 199 căn và có 1.030 căn được cấp sổ hồng.

Chủ đầu tư và nhà thầu tích cực hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để mở bán, khơi thông dòng vốn và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Ảnh: Đại Việt.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại khu vực trung tâm TP.HCM, bên cạnh dự án The Grand Manhattan còn có dự án Lancaster Legacy trên đường Nguyễn Trãi do Tập đoàn Trung Thủy làm chủ đầu tư. Dự án này đang được rao bán với giá khoảng 300 triệu đồng/m2. Đây là những dự án có vị trí vàng, đắc địa.

Thống kê của UBND TP.HCM trong quý 2/2026 cho thấy, toàn thành phố có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Trong đó 54 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, 784 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Đến nay, TP.HCM đã hoàn thành tháo gỡ, có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838/838 dự án thuộc diện xử lý, đạt tỷ lệ 100%, giải phóng 17.000 ha đất và huy động hơn 206.000 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội.

Trong số này có 417 dự án đã được giải quyết dứt điểm về mặt pháp lý, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoặc đã tiến hành giao đất, cho phép chủ đầu tư tái khởi động thi công và bàn giao đưa vào vận hành khai thác xã hội.

393 dự án cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ các vướng mắc chính và đang thực hiện các thủ tục cuối cùng. Còn 28 dự án tiếp tục được tập trung xử lý do tính chất pháp lý đặc biệt phức tạp, liên quan nhiều giai đoạn pháp luật khác nhau.