Bộ Chính trị định hướng TP Đồng Nai thành trung tâm hàng không châu Á

Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa TP Đồng Nai trở thành đô thị sân bay hiện đại, trung tâm hàng không và logistics của khu vực.

Định hướng đến năm 2065, Đồng Nai sẽ trở thành thành phố kết nối toàn cầu, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Theo đó, TP Đồng Nai được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm và đa mục tiêu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Đến năm 2035, thành phố phấn đấu trở thành đô thị xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ và kinh tế hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Đến năm 2045, TP Đồng Nai hướng tới trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, còn đến năm 2065 sẽ là thành phố kết nối toàn cầu, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng.

Về các chỉ tiêu kinh tế, giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu GRDP tăng từ 10% mỗi năm trở lên, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 44 tỷ USD vào năm 2030. Đến năm 2035, GRDP dự kiến đạt 70 tỷ USD ; năm 2045 đạt 150 tỷ USD và đến năm 2065 tăng lên khoảng 600 tỷ USD , GRDP bình quân đầu người đạt 67.500 USD .

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Chính trị yêu cầu Đồng Nai quy hoạch phát triển thành phố với tầm nhìn 100 năm, tạo không gian trung chuyển chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế đô thị - kinh tế hàng không - kinh tế cửa khẩu - kinh tế nội địa.

Đồng Nai cần tổ chức hiệu quả không gian phát triển theo hướng mở, linh hoạt, thích ứng cao theo mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, liên kết đồng bộ mặt đất - mặt nước - vùng trời - lòng đất - không gian số với các hành lang chiến lược mới.

Trong đó, hành lang chủ đạo phát triển như TP.HCM - đô thị Biên Hòa - đô thị Long Thành - khu bến cảng Phước An là hành lang hàng không - cảng biển - logistics - dịch vụ hiện đại.

Đô thị Biên Hòa - Dầu Giây - Tân Phú - Tây Nguyên là hành lang kết nối công nghiệp, nông nghiệp, du lịch sinh thái, năng lượng, dịch vụ... Quy hoạch, phát triển sông Đồng Nai trở thành trục không gian chiến lược.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển TP Đồng Nai. Theo đó, Thành phố phải thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để, được ưu tiên lựa chọn áp dụng các quy định pháp luật thuận lợi hơn với một số lĩnh vực theo đặc thù của địa phương và quy định của pháp luật (các nội dung cụ thể được xem xét, cụ thể hóa trong dự Luật Phát triển đô thị).

Đồng Nai cũng được cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, tương đồng cơ chế, chính sách áp dụng với TP.HCM trên một số lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, đất đai, quy hoạch, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực...

Thành phố cần thành lập và phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu công nghệ số tập trung, khu đổi mới sáng tạo, khu giáo dục đại học gắn với đô thị sân bay Long Thành để phát triển vùng sân bay đạt chuẩn quốc tế của thành phố Đồng Nai tương xứng với vị trí, vai trò là cực tăng trưởng chiến lược của quốc gia.

Nghị quyết cũng nêu yêu cầu phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành; xây dựng hệ sinh thái hàng không hiện đại và đồng bộ, kết nối đa phương thức; công nghiệp hàng không, vũ trụ; dịch vụ hàng không, dịch vụ cao cấp chuẩn quốc tế vùng sân bay...

Nghị quyết chỉ rõ nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và không gian đô thị hiện đại; ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược như giao thông, hạ tầng số, logistics, năng lượng; kết nối sân bay Long Thành với các cảng biển, trung tâm kinh tế lớn; hình thành các trung tâm logistics đầu mối có vai trò kết nối sản xuất, lưu thông, xuất, nhập khẩu và chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế...

Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu xây dựng Đồng Nai trở thành một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển hạ tầng công nghệ, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, công nghiệp bán dẫn, lượng tử, sinh học...