Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa sẽ có gần 6.000 căn nhà ở xã hội

Dự án Bình Quới - Thanh Đa có tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong cơ cấu phát triển sản phẩm nhà ở có gần 6.000 căn được quy hoạch là nhà ở xã hội.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô khoảng 424 ha tại phường Bình Quới, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vừa được công bố, Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô khoảng 424 ha tại phường Bình Quới, TP.HCM, do liên danh CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 98.710 tỷ đồng , quy mô dân số dự kiến khoảng 54.000 người.

Trong cơ cấu sản phẩm, căn hộ chung cư cao tầng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 13.150 căn, tương đương hơn một nửa tổng nguồn cung nhà ở của dự án.

Đối với nhà ở xã hội, dự án bố trí quỹ đất gần 125.900 m2, với chiều cao tối đa 20 tầng, dự kiến xây dựng 5.867 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 5.928 cư dân thường trú và 940 khách lưu trú. Quy mô này tương đương hơn 20% quỹ đất ở thương mại, đáp ứng yêu cầu về phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Dự án đồng thời bao gồm 1.629 căn nhà ở hiện hữu được chỉnh trang, cao tối đa 5 tầng, phục vụ khoảng 5.700 người cùng 725 căn nhà tái định cư, cao tối đa 5 tầng, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 2.175 người.

Ở phân khúc thấp tầng, dự án quy hoạch 109 căn biệt thự đơn lập, 174 căn biệt thự song lập và 637 căn nhà liền kề, có chiều cao khoảng 3-5 tầng, phục vụ tổng cộng hơn 3.200 cư dân.

Bên cạnh phát triển nhà ở, dự án dành khoảng 31% diện tích cho hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện và các công trình công cộng; khoảng 25% diện tích cho công viên, cây xanh và mặt nước. Phần diện tích còn lại được bố trí cho các công trình thương mại - dịch vụ, văn hóa, thể thao, khách sạn, văn phòng và bến du thuyền, hướng tới mô hình khu đô thị sinh thái ven sông.

Về tiến độ, chủ đầu tư dự kiến triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng khu tái định cư từ quý I/2026 đến quý IV/2027. Giai đoạn xây dựng các hạng mục chính và đưa dự án vào sử dụng sẽ diễn ra từ quý I/2028 đến quý IV/2030. Dự án sẽ vận hành thử trong quý I-II/2031 trước khi chính thức đi vào hoạt động từ quý III/2031.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được quy hoạch từ đầu những năm 1990 với mục tiêu phát triển một khu đô thị hiện đại ven sông trên bán đảo Thanh Đa. Tuy nhiên, sau hơn ba thập kỷ, dự án vẫn chưa thể triển khai đồng bộ, khiến hàng nghìn hộ dân trong khu vực phải sống trong tình trạng quy hoạch "treo", gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cũng như ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng của dự án phải cơ bản hoàn thành trước ngày 31/10, tạo cơ sở để dự án bước vào giai đoạn triển khai theo tiến độ đã đề ra.