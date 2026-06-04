Chốt hạn giải phóng mặt bằng cho 2 'siêu' dự án ở TP.HCM trước 31/10

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được TP.HCM yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31/10.

Hiện trạng bán đảo Bình Quới - Thanh Đa. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng của cả hai dự án phải cơ bản hoàn thành trước ngày 31/10.

Thành phố đề nghị quá trình triển khai được thực hiện công khai, minh bạch, đồng bộ; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đáp ứng tiến độ thu hồi đất và phát huy hiệu quả đầu tư khi các dự án đi vào khai thác.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, các sở ngành, địa phương trong quá trình triển khai.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị phải được xác định rõ ràng nhằm đảm bảo tiến độ, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và nghiên cứu áp dụng các cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền cho phép.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô hơn 423 ha trên bán đảo Thanh Đa. Dự án được quy hoạch từ đầu những năm 1990 với mục tiêu phát triển một khu đô thị hiện đại ven sông, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai đồng bộ. Tình trạng quy hoạch kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân trong khu vực.

Đầu năm nay, TP.HCM đã chấp thuận Liên danh CTCP Tập đoàn Mặt Trời - Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long - Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo quy hoạch, Bình Quới - Thanh Đa sẽ được phát triển thành khu đô thị hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ cùng các công trình thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, công viên chuyên đề và bến du thuyền. Dự án dự kiến có quy mô dân số khoảng 54.000 người, cung cấp khoảng 25.526 căn nhà ở gồm chung cư, nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.

Trong khi đó, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có diện tích khoảng 186 ha, được định hướng trở thành trung tâm thể thao cấp quốc gia và quốc tế của khu vực phía Nam. Dự án được quy hoạch từ năm 1994 nhưng chậm triển khai hơn 30 năm do vướng mắc về nguồn vốn và cơ chế đầu tư.

Phối cảnh Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: CĐT.

Theo UBND phường Bình Trưng, dự án ảnh hưởng đến 897 hộ dân thuộc diện bồi thường, giải tỏa. Đến nay, địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 408 trường hợp.

Việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại Bình Quới - Thanh Đa và Rạch Chiếc được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt lớn nhất, tạo điều kiện để hai dự án quy mô hàng trăm ha sớm được triển khai sau nhiều thập kỷ chậm tiến độ.