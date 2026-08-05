PNJ triệu tập họp bất thường

Sau khi ghi nhận khoản lỗ trong quý II do chi phí dự phòng tăng mạnh, PNJ quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026.

PNJ sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong tháng 10 để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026. Ảnh: PNJ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa quyết định thay đổi hình thức lấy ý kiến cổ đông từ lấy ý kiến bằng văn bản sang tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 25/8. Đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 10, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.

Nội dung chính của đại hội là xem xét, thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chương trình họp chi tiết sẽ được PNJ công bố theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

Động thái triệu tập ĐHĐCĐ bất thường diễn ra trong bối cảnh PNJ vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với những biến động đáng chú ý. Doanh thu thuần đạt 8.484 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, song lợi nhuận lại chịu áp lực lớn từ khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến.

Cụ thể, trong quý gần nhất, khoản chi phí này của PNJ lên tới gần 1.063 tỷ đồng , gấp hơn 5 lần cùng kỳ, trong đó hơn 865 tỷ đồng là khoản trích lập dự phòng ước tính liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm.

Theo PNJ, khoản dự phòng được ghi nhận trong quý II dù hoạt động mua lại thực tế phát sinh vào tháng 7, tức sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Việc trích lập được thực hiện dựa trên các thông tin và giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Trong tổng giá trị hàng hóa mua lại, PNJ cho biết kim cương rời chiếm khoảng 30%, còn lại 70% là trang sức và vàng miếng. Khoản dự phòng được xác định trên cơ sở giá trị hàng hóa mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến thị trường tại thời điểm đánh giá và tỷ lệ điều chỉnh đối với từng nhóm kích thước kim cương.

Việc phải trích lập dự phòng khiến PNJ ghi nhận khoản lỗ sau thuế 283 tỷ đồng trong quý II, đảo chiều so với mức lãi gần 437 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là khoản lỗ theo quý lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ vẫn ghi nhận doanh thu thuần 25.729 tỷ đồng , tăng gần 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 1.184 tỷ đồng , tăng khoảng 6%.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng . Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ. Sau vụ việc, PNJ khẳng định toàn bộ kim cương bán tại hệ thống đều là hàng nhập khẩu chính ngạch và nhấn mạnh không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc buôn lậu được phân phối qua các kênh bán hàng của PNJ. Đến ngày 12/7, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab. Chưa dừng tại đó, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, xác định từ năm 2022 đến năm 2024 đã có hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Sau các thông tin liên tiếp được công bố liên quan chuyên án này, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản bởi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.