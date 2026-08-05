Nam Long tính bán một phần quỹ đất tại dự án Waterpoint, Izumi City

Lãnh đạo Nam Long khẳng định không điều chỉnh mục tiêu kinh doanh năm 2026, nhưng sẽ linh hoạt triển khai các giải pháp kinh doanh và huy động vốn phù hợp diễn biến thị trường.

Một phần dự án Izumi City ở Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo kế hoạch kinh doanh năm nay, CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.630 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 720 tỷ đồng . Tuy nhiên, sau nửa đầu năm, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp mới ghi nhận gần 1.695 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 176 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng hoàn thành khoảng 22-24% kế hoạch năm.

Kết quả trên khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn liệu Nam Long có điều chỉnh mục tiêu kinh doanh trong những tháng còn lại của năm.

Trả lời câu hỏi này tại một buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, bà Nguyễn Thanh Hương, quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long cho biết một trong những đặc trưng trong cách điều hành của tập đoàn là luôn kiên định với mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2026 sẽ không thay đổi.

"Chúng tôi có thể thay đổi phương thức thực hiện bằng cách này hay cách khác, có thể đi thẳng, đi ngang hay đi chéo, có thể đi nhanh hoặc đi chậm. Tuy nhiên, mục tiêu của năm 2026 vẫn được giữ nguyên", bà Hương nói.

Theo bà, mục tiêu kinh doanh là đích đến để toàn bộ tập đoàn cùng hướng tới. Trong bối cảnh thị trường thuận lợi, doanh nghiệp có thể chỉ cần nỗ lực 100%, nhưng khi điều kiện khó khăn, mức độ quyết tâm phải tăng lên 200% hoặc thậm chí 300%.

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long cho biết kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì HĐQT sẽ không tự ý điều chỉnh. Chỉ trong trường hợp xuất hiện những biến động rất lớn, ban điều hành mới xem xét trình HĐQT và sau đó xin ý kiến cổ đông.

Tuy nhiên, ông Quang cho biết Nam Long luôn duy trì sự linh hoạt trong cách triển khai kế hoạch. Doanh nghiệp xây dựng nhiều kịch bản thực hiện, từ phương án A, B đến C, để ban điều hành chủ động ứng phó với diễn biến thị trường nhưng vẫn hướng tới các mục tiêu về doanh số, doanh thu và lợi nhuận.

Theo ban lãnh đạo doanh nghiệp, để hoàn thành kế hoạch năm 2026, Nam Long sẽ tập trung vào 3 chỉ tiêu cốt lõi gồm doanh số bán hàng, doanh thu và lợi nhuận, đồng thời linh hoạt triển khai các giải pháp kinh doanh và huy động vốn phù hợp với diễn biến của thị trường.

Trong 6 tháng cuối năm, Nam Long dự kiến đẩy mạnh hoạt động bán hàng với loạt dự án và phân khu mới, gồm dự án Sol Garden (Hải Phòng), Izumi City (Đồng Nai), phân khu CC11 thuộc Mizuki Park (TP.HCM), Waterpoint (Tây Ninh) và dự án Nam Long Cần Thơ.

Bên cạnh việc mở bán sản phẩm, huy động vốn cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp trong nửa cuối năm. Theo ban lãnh đạo, nguồn vốn có thể được bổ sung thông qua việc bán cổ phần tại các dự án hoặc chuyển nhượng một phần quỹ đất hiện hữu, qua đó tăng cường năng lực tài chính và hỗ trợ doanh thu, doanh số trong giai đoạn cuối năm.

Bà Hương cho biết Nam Long đang cân nhắc huy động vốn tại hai dự án. Trong đó, ưu tiên gần nhất là giai đoạn 2 của dự án Waterpoint với 105 ha - con số này chưa tính đến bất động sản thương mại, nếu tính cả quỹ bất động sản thương mại, quy mô thương vụ sẽ lớn hơn đáng kể.

Theo bà, doanh nghiệp hiện tích cực làm việc với các đối tác và kỳ vọng có thể ký kết giao dịch ngay trong năm 2026. Đối với một phần quỹ đất tại Izumi City, Nam Long cũng đang trong quá trình đàm phán với các đối tác và sẽ công bố thông tin khi đạt được tiến triển cụ thể.