Nam Long và ba thập kỷ theo đuổi chiến lược bất động sản giá trị thực

Qua 34 năm, Nam Long theo đuổi chiến lược bất động sản giá trị thực theo những chuyển động lớn của nền kinh tế, từ làn sóng FDI, đô thị hóa đến xu hướng giãn dân.

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long, xuyên suốt quá trình phát triển và thích ứng với từng bối cảnh kinh tế - xã hội, chiến lược “giá trị thực” được doanh nghiệp cụ thể hóa qua triết lý “bán cái thị trường cần, thể hiện đúng giá trị thật và giữ đúng lời hứa”.

Kiến tạo đô thị từ nhu cầu thực

Khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế và đón dòng vốn FDI, Nam Long phát triển những dự án đầu tiên gần khu công nghiệp TP.HCM, đáp ứng nhu cầu lưu trú của chuyên gia nước ngoài.

Giai đoạn 2005-2012, kinh tế khởi sắc kéo theo nhu cầu sở hữu nhà tại các đô thị. Nam Long lần lượt giới thiệu EHome - dòng căn hộ vừa túi tiền, tiếp đó là EHomeS - nhà ở xã hội hướng đến người lao động phổ thông.

Khi tốc độ đô thị hóa gia tăng, doanh nghiệp mở rộng mô hình phát triển sang khu đô thị tích hợp quy mô lớn tại vùng vệ tinh, đón dòng cư dân dịch chuyển khỏi khu vực trung tâm. Trước sự gia tăng của tầng lớp trung và thượng lưu, danh mục sản phẩm tiếp tục được bổ sung các dòng biệt thự, khu biệt lập và đô thị đảo.

Nam Long phát triển sản phẩm từ nhu cầu an cư thực của từng nhóm khách hàng.

Định hướng bám sát nhu cầu từng thời kỳ dần được cụ thể hóa tại các dự án đã hoàn thiện và đón cư dân về sinh sống. Tại cửa ngõ phía tây TP.HCM, khu đô thị Waterpoint có quy mô 355 ha và đã bàn giao hơn 1.400 sản phẩm tính đến đầu năm 2026. Song song đó, Mizuki Park rộng 26 ha trên đại lộ Nguyễn Văn Linh hiện là nơi sinh sống của hơn 4.000 gia đình, với tỷ lệ lấp đầy trên 80%.

Nằm phía đông TP.HCM, Izumi City rộng hơn 170 ha tại Đồng Nai từng bước hoàn thiện và bàn giao sản phẩm, phục vụ nhu cầu dịch chuyển cư dân từ trung tâm.

Cùng với sự mở rộng về khu vực Tây Nam Bộ, tại Cần Thơ, hơn 900 căn EHomeS cũng được bàn giao và đón cư dân về ở. Cùng với đó, Nam Long II Central Lake được phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp, thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân vùng Tây Đô.

Cộng đồng cư dân là thước đo cho sức sống thực của các dự án mang thương hiệu Nam Long.

Đến nay, hơn 33.000 gia đình đã lựa chọn các sản phẩm do Nam Long phát triển. Quy mô cộng đồng cư dân cùng nhịp sống hiện hữu tại nhiều dự án cho thấy chiến lược phát triển dựa trên nhu cầu thực từng bước được chuyển hóa thành giá trị sử dụng lâu dài.

Lời giải cho bất động sản giá trị thực

Phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu từng giai đoạn mới là điểm khởi đầu. Theo lãnh đạo Nam Long, để dự án được thị trường tiếp nhận và duy trì giá trị lâu dài, chủ đầu tư cần tìm lời giải đồng thời cho ba bài toán gồm giá thực, cộng đồng thực và cam kết thực.

Với giá thực, Nam Long theo đuổi mô hình nhà ở phù hợp khả năng chi trả (affordable housing) trong nhiều năm. Theo Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang, khái niệm này không đồng nghĩa với nhà giá rẻ. Mỗi nhóm khách hàng, từ công nhân, trí thức đến chuyên gia và lãnh đạo, đều có ngưỡng chi trả khác nhau, thường được tính toán để không vượt quá 30% thu nhập hàng tháng.

“Affordable housing không có nghĩa là chất lượng thấp. Đây là bài toán tối ưu quy hoạch, thiết kế và chi phí xây dựng để tạo ra sản phẩm vừa túi tiền cho từng phân khúc, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn sống”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long chia sẻ.

Hơn 33.000 gia đình chọn an cư tại dự án mang thương hiệu Nam Long.

Cách tiếp cận này được thể hiện qua Solaria Rise tại Waterpoint (Tây Ninh), dự án hướng đến các gia đình trẻ với mức giá căn hộ từ 1,45 tỷ đồng . Tại TP.HCM, Trellia Cove giới thiệu hơn 800 căn hộ với giá từ 70 triệu đồng/m2.

Các mức giá trên được đặt trong bối cảnh giá căn hộ trung bình tại TP.HCM đầu năm 2026 đã vượt 100 triệu đồng/m2, riêng khu vực lõi đạt khoảng 190 triệu đồng/m2 (theo Cushman & Wakefield). Khoảng chênh lệch này cho thấy cách Nam Long định vị sản phẩm dựa trên khả năng chi trả của từng nhóm khách hàng.

Khả năng tiếp cận về giá tạo điều kiện để người mua sở hữu nhà, còn sức sống của dự án phụ thuộc vào cộng đồng hình thành sau bàn giao. Vì vậy, các khu đô thị của Nam Long được quy hoạch tích hợp, kết nối không gian ở với hệ thống giáo dục, y tế, thương mại, giải trí, làm việc và thư giãn. Doanh nghiệp cũng duy trì các hoạt động thể thao, văn hóa và lễ hội thường niên, tạo thêm điểm gắn kết cho cộng đồng cư dân.

Trụ cột thứ ba, cam kết thực, được thể hiện qua năng lực triển khai, bàn giao và vận hành đô thị. Lãnh đạo Nam Long khái quát nguyên tắc này bằng cam kết “những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được”.

Giá trị của khu đô thị tiếp tục được bồi đắp trong quá trình vận hành.

Theo đó, chất lượng hoàn thiện và các hạng mục được giới thiệu tại nhà mẫu cần được hiện thực hóa khi bàn giao. Tiến độ, pháp lý, chất lượng công trình và khả năng vận hành dài hạn cũng là cơ sở củng cố niềm tin của người mua trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Năng lực thực thi của Nam Long còn được bổ sung qua hơn một thập kỷ hợp tác với đối tác Nhật Bản như Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad. Các tập đoàn này đóng góp kinh nghiệm trong quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị, hướng đến chất lượng, tính bền vững và hiệu quả lâu dài.

Theo lãnh đạo Nam Long, các quy định mới đang nâng yêu cầu đối với năng lực chủ đầu tư, khiến vị trí hay chính sách bán hàng ngắn hạn khó tạo lợi thế bền vững. Khi thị trường trở về với giá trị sử dụng lâu dài, những khu đô thị đã hình thành cộng đồng và vận hành ổn định sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu an cư thực.