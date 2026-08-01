Nhà phố đại lộ Nam Long II Central Lake đón trọn chu kỳ phát triển mới

Nam Long II Central Lake phát triển theo mô hình đô thị tích hợp ở Nam Cần Thơ, gắn giá trị BĐS với đời sống cư dân, khả năng khai thác và triển vọng tăng trưởng của khu vực.

Song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và hình thành cộng đồng, dự án vừa ra mắt giai đoạn 4 với Grand Boulevard Collection - bộ sưu tập nhà phố trên trục đại lộ 47 m hướng đến nhu cầu an cư, kinh doanh và tích sản.

Ông Trần Đức Quang, Giám đốc CTCP Nam Long Mekong (thành viên của Tập đoàn Nam Long), đánh giá cao vai trò của Grand Boulevard Collection trong chiến lược hoàn thiện Nam Long II Central Lake và kỳ vọng đóng góp của dự án đối với khu vực Nam Cần Thơ. Nhận định về vai trò của dòng sản phẩm nhà phố đại lộ này được ông Trần Đức Quang chia sẻ trong bài phỏng vấn gần đây.

Ông Trần Đức Quang là Giám đốc CTCP Nam Long Mekong.

- Dòng sản phẩm nhà phố đại lộ nhận sự quan tâm lớn của thị trường. Đâu là sự khác biệt của dòng sản phẩm này, thưa ông?

- Nhà phố đại lộ Grand Boulevard Collection có nhiều ưu điểm so với các sản phẩm khác, nổi bật là diện tích, không gian sử dụng rộng rãi được thiết kế linh hoạt, dễ dàng tùy biến; sản phẩm mang phong cách Nhật Bản tinh tế, hiện đại; đặc biệt là vị trí mặt tiền trên hai trục đại lộ 47 m Trần Hoàng Na kéo dài và Mai Chí Thọ. Hai tuyến giao thông lớn này mở hướng kết nối về các khu trung tâm khác của thành phố, trung tâm hành chính mới, hệ thống đường cao tốc hiện tại, cùng hạ tầng TOD trong tương lai. Vì vậy giá trị của sản phẩm gắn với khả năng kết nối, nhận diện và khai thác thương mại. Đây cũng là những phiên bản giới hạn mang tính “signature” của dự án Nam Long II Central Lake.

Với thiết kế đa công năng, nhà phố đại lộ có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, phù hợp cho gia đình đông thành viên sinh sống, mở cửa hàng kinh doanh, làm văn phòng, cho thuê nguyên căn hoặc vừa ở vừa cho thuê.

Nhà phố đại lộ Grand Boulevard Collection nằm trên trục đường Trần Hoàng Na và Mai Chí Thọ rộng 47 m. Ảnh phối cảnh.

- Theo ông, giá trị nào của nhà phố đại lộ “bắt đúng” khẩu vị mới của nhà đầu tư?

- Giữa thị trường đầy biến động, nhà đầu tư rất thận trọng, ưu tiên giá trị thực của tài sản như có pháp lý an toàn, dễ khai thác và nằm trong khu vực có động lực phát triển dài hạn.

Grand Boulevard Collection có thể chinh phục nhà đầu tư vì nằm trong khu đô thị đã vận hành với định hướng trở thành một “hub giao thương” mới của Nam Cần Thơ, pháp lý sổ hồng riêng từng nền, công năng sử dụng linh hoạt, phù hợp với nhiều mô hình như F&B, bán lẻ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn phòng hoặc cho thuê. Đặc biệt, Nam Long II Central Lake có khoảng 2.000 cư dân đang sinh sống, tạo nhịp tiêu dùng thường xuyên. Dự kiến vào tháng 11, chúng tôi tiếp tục bàn giao gần 700 căn NOXH. Số lượng cư dân gia tăng sẽ bổ sung nguồn khách hàng cho mô hình kinh doanh tại khu vực dự án.

- Ông đánh giá dòng sản phẩm nhà phố đại lộ hoàn thiện mô hình đô thị tích hợp của Nam Long II Central Lake như thế nào?

- Với quỹ đất 43,8 ha, Nam Long II Central Lake có quy mô đủ lớn để vận hành đời sống đô thị. Trong đó, hơn 60% diện tích cho mảng xanh và mặt nước, hồ trung tâm 3,36 ha cùng hệ tiện ích sinh hoạt cộng đồng, thể thao, giải trí, giáo dục, y tế được đưa vào sử dụng. Nhờ quy hoạch bài bản, nơi đây trở thành lựa chọn an cư và là điểm đến vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân Cần Thơ và du khách. Nếu đến khu đô thị vào buổi chiều, bạn sẽ thấy bức tranh bình yên và đầy sức sống. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức lễ hội, chương trình nghệ thuật quy mô hàng nghìn người, tăng giá trị tinh thần cho đời sống đô thị.

Nhiều chuỗi tiện ích tại Nam Long II Central Lake đã đưa vào vận hành.

Trên nền tảng đó, nhà phố đại lộ Grand Boulevard Collection bổ sung không gian thương mại cho Nam Long II Central Lake, phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, ẩm thực chất lượng.

Như vậy, giá trị của dòng sản phẩm này nằm ở khả năng kích hoạt hoạt động tiêu dùng hàng ngày, mở ra cơ hội kinh doanh, gia tăng sức sống phố thị và hoàn thiện mô hình đô thị tích hợp theo chiến lược chung của tập đoàn Nam Long.

- Ông có thể chia sẻ thêm về định hướng phát triển sắp tới của Nam Long tại Cần Thơ, liệu sẽ có thêm những đô thị như Nam Long II Central Lake?

- Nam Long có hơn 20 năm gắn bó với Cần Thơ qua dự án như đô thị Nam Long Cần Thơ 1 (23 ha), Nam Long Hồng Phát (16 ha), Nam Long II Central Lake (43,8 ha). Với chúng tôi, đây là hành trình bền bỉ, lâu dài và đầy tâm huyết. Cùng với sự phát triển không ngừng của thành phố với mục tiêu trở thành đô thị sông - biển hiện đại của Đông Nam Á, trong tương lai, Nam Long có kế hoạch tiếp tục tham gia đầu tư xây dựng những đô thị đáng sống khác theo mô hình đô thị tích hợp. Trong đó, đích đến cuối cùng là nâng tầm chất lượng sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như nâng cao hơn nữa hình ảnh thành phố Cần Thơ văn minh, giàu đẹp.