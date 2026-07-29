Tập đoàn Nam Long tăng điểm chạm chiến lược tại Thủ Thiêm

Nam Long đồng loạt đưa vào vận hành Nam Long Gallery và văn phòng kinh doanh Sàn Nam Long tại khu đô thị Sala (Thủ Thiêm) trong tháng 7.

Khu đô thị Thủ Thiêm được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và hành chính mới của TP.HCM. Việc tăng cường điểm chạm tại các vị trí chiến lược, cùng với trang bị công nghệ tham quan trực quan hiện đại, Nam Long mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng kết nối và trải nghiệm của khách hàng, nhà đầu tư.

Nam Long Gallery tọa lạc tại 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM. Nơi đây tập trung giới thiệu quy hoạch, thiết kế và truyền tải giá trị sống thực tại các khu đô thị tích hợp Nam Long.

Nam Long Gallery được đầu tư như điểm đến trải nghiệm hiện đại.

Nam Long Gallery sở hữu không gian kiến trúc hiện đại, sang trọng với hệ thống tiện ích được thiết kế liền mạch giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin, khám phá và cảm nhận chất lượng dự án một cách trực quan. Nơi đây bao gồm phòng tiếp đón khách hàng (VIP Lounge), khu trưng bày thông tin và tương tác VR360 (Showcase area), không gian kết nối (Networking area), khu vực tổ chức sự kiện (Event area), nơi làm việc cho đội ngũ tư vấn kinh doanh (Sale working area).

Bên cạnh mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách tham quan, Nam Long Gallery cũng đáp ứng nhu cầu tư vấn và tổ chức hoạt động giao lưu của cộng đồng bất động sản tại khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Nam Long Gallery sở hữu nhiều không gian với chức năng chuyên biệt.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long, chia sẻ: “Sự hiện diện của Nam Long tại trung tâm Thủ Thiêm sẽ là điểm chạm trải nghiệm quan trọng với khách hàng. Trong tương lai, những trải nghiệm thực này sẽ được mở rộng hơn nữa ngay tại các dự án đô thị tích hợp của Nam Long, để khách hàng có thể cảm nhận chân thực môi trường và không gian đáng sống mà Nam Long kiến tạo”.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long, phát biểu tại lễ khai trương Nam Long Gallery vào tháng 7.

Trong khi đó, văn phòng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Bất động sản Nam Long (Sàn Nam Long) được đặt tại 35 đường B4, phường An Khánh, TP.HCM. Đây là môi trường giao dịch chuyên nghiệp, nơi khách hàng có thể tiếp cận thông tin về sản phẩm, pháp lý, tiến độ xây dựng và quy hoạch tổng thể dự án một cách rõ ràng. Đây cũng là cơ sở để đội ngũ tư vấn nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ và minh bạch.

Văn phòng kinh doanh Sàn Nam Long tạo môi trường giao dịch chuyên nghiệp, giúp nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng.

Nam Long Gallery và văn phòng kinh doanh Sàn Nam Long giúp hành trình tìm hiểu, đầu tư của khách hàng trọn vẹn hơn. Riêng với đối tác phân phối, cụm địa điểm tại trung tâm Thủ Thiêm được vận hành như một tâm điểm kết nối và giao lưu, tạo nền tảng vững chắc, hỗ trợ các đối tác tối ưu quy trình tiếp cận thị trường, giới thiệu dự án chuyên nghiệp thông qua công cụ trực quan.

Việc 2 không gian mới tại Thủ Thiêm đồng loạt đi vào hoạt động thể hiện cam kết của Nam Long trong việc đặt khách hàng làm trung tâm, góp phần đưa những sản phẩm bất động sản có giá trị thực đến gần hơn với người mua và nhà đầu tư.