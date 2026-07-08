Lễ hội Carnival mang cảm hứng rạp xiếc Mỹ thập niên 80 ở Cần Thơ

Vào 11-12/7 tại Nam Long II Central Lake, The Wonder Carnival mang màu sắc lễ hội đường phố kết hợp cảm hứng rạp xiếc phương Tây hứa hẹn trở thành tâm điểm vui chơi tại Cần Thơ.

Ngoài ra, thông tin về sự xuất hiện của ca sĩ Tăng Phúc đang làm nức lòng người hâm mộ trước thềm chương trình The Wonder Carnival, khiến lễ hội càng thu hút sự chú ý của người dân Cần Thơ.

Ca sĩ Tăng Phúc khuấy động không khí lễ hội

Theo kế hoạch, Tăng Phúc sẽ xuất hiện trong khung giờ 19h30-20h, thời điểm chương trình bước vào phần cao trào với âm nhạc, ánh sáng và các tiết mục nghệ thuật ven hồ. Giọng ca đứng sau những bản hit Thế giới mất đi một người, Đừng chờ anh nữa... sẽ mang những giai điệu giàu cảm xúc đến sân khấu ngoài trời bên hồ trung tâm của Nam Long II Central Lake, cùng hàng nghìn khán giả bật mood trong đêm hội mùa hè Tây Đô.

Sân khấu ngoài trời tại Nam Long II Central Lake dự kiến bùng nổ với phần trình diễn của ca sĩ Tăng Phúc.

Ban tổ chức chưa công bố toàn bộ nội dung trong khung giờ này, song những thông tin đầu tiên đã kịp gợi nhiều mong đợi cho khán giả yêu âm nhạc. Bên cạnh phần biểu diễn của ca sĩ triệu view với loạt ca khúc được yêu thích, chương trình còn tạo sức hút với màn ra mắt “Hộp nhạc diệu kỳ” trên mặt hồ, diễu hành Carnival, trống LED nước và pháo hoa tầm thấp. Khoảnh khắc hoàng hôn chuyển sang đêm trở thành thời điểm lý tưởng để khách tham dự thưởng thức nghệ thuật, hòa vào không khí lễ hội và lưu lại khung hình mùa hè đáng nhớ tại Nam Long II Central Lake.

Loạt trải nghiệm vui chơi, thể thao và ẩm thực

Lấy cảm hứng từ lễ hội đường phố và rạp xiếc Mỹ thập niên 80, khu vực quảng trường và hồ cảnh quan tại Nam Long II Central Lake được khoác lên diện mạo rực rỡ với 3 tông màu chủ đạo đỏ, trắng và vàng ánh kim. Hệ thống ánh sáng, mô hình trang trí và các cụm tiểu cảnh được đầu tư đúng chuẩn carnival, tạo không gian check-in sinh động, sắc màu cho mùa hè.

The Wonder Carnival được lấy cảm hứng từ lễ hội đường phố và rạp xiếc phương Tây. Ảnh chụp từ website.

Theo ban tổ chức, The Wonder Carnival được tổ chức như chuỗi trải nghiệm mở, chào đón gia đình đến dạo chơi, chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực, tham gia thử thách vận động và thưởng thức tiết mục nghệ thuật.

Trong 2 ngày hội, hoạt động được chia thành nhiều khu vực phù hợp với từng độ tuổi. Các em nhỏ có thể thỏa sức sáng tạo với tô tượng, vẽ tranh sáp màu; gia đình cùng thử sức tại Game Zone qua các trò Bách phát bách trúng, Săn gậy thần tốc và Mê cung điện, tích dấu trên vòng tay giấy để nhận quà từ máy gashapon. Với khách yêu vận động, Sport Zone mang đến thử thách pickleball đầy năng lượng. Sau thời gian vui chơi, Food & Chill Zone là nơi dừng chân để thưởng thức kẹo bông gòn, bắp rang, hot dog, kem chocolate Dubai cùng hơn 20 loại bánh dân gian miền Tây.

Không khí lễ hội chính thức được khởi động từ 7/7 đến 12/7 qua chuỗi roadshow “Hành trình diệu kỳ”. Trong 2 khung giờ 8h-10h và 17h-19h hàng ngày, đoàn xe diễu hành Kombi nổi bật cùng sắc màu carnival, những chú hề bông khổng lồ, âm nhạc sôi động và màn trình diễn xiếc đường phố sẽ khuấy động từng cung đường, mang không khí lễ hội lan tỏa khắp thành phố. Người đi đường khi “bắt gặp” đoàn xe Kombi và chụp hình check-in, chia sẻ khoảnh khắc sẽ nhận phần quà từ chương trình.

Những chiếc xe Kombi được người dân Cần Thơ chờ đón.

Với chuỗi hoạt động vui chơi, thể thao, ẩm thực và trình diễn nghệ thuật, The Wonder Carnival trở thành gợi ý cuối tuần cho các gia đình tại Cần Thơ. Không cần đi xa, phụ huynh có thể cùng con tận hưởng ngày hè trong không gian ven hồ rộng mở, hòa vào không khí carnival tại Nam Long II Central Lake.