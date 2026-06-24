Nam Long và hành trình kiến tạo BĐS giá trị thực từ tầm nhìn dài hạn

Phía sau dấu ấn 5 lần liên tiếp trong Top 50 CSA là hơn ba thập kỷ Nam Long theo đuổi hướng đi nhất quán - kiến tạo bất động sản giá trị thực, bền vững theo thời gian.

Từ những mảng xanh, công viên, mặt nước rộng hàng chục ha được xem như một phần trong hạ tầng sinh thái, đến các cộng đồng cư dân đang từng ngày hình thành bản sắc riêng trong những khu đô thị tích hợp, Nam Long bền bỉ hiện thực hóa triết lý "bất động sản giá trị thực" với tiêu chuẩn dự án được đo bằng chất lượng sống và khả năng tạo ra tác động tích cực lâu dài.

Hướng đi này không chỉ góp phần định hình những đô thị đáng sống, mà còn giúp doanh nghiệp liên tiếp được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam (Top 50 CSA).

Giá trị thực từ hành trình phát triển bền vững nhất quán

Trong những năm gần đây, phát triển bền vững dần trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực dài hạn của doanh nghiệp bất động sản. Khi thị trường bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng, những câu hỏi được đặt ra không còn dừng ở việc doanh nghiệp phát triển bao nhiêu dự án hay bán được bao nhiêu sản phẩm, mà là liệu những khu đô thị được tạo ra có thực sự mang lại giá trị lâu dài cho người dân và cộng đồng hay không. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải nhìn xa hơn bài toán phát triển sản phẩm đơn thuần để hướng đến “bộ tiêu chí” gồm chất lượng sống, môi trường, hiệu quả sử dụng tài nguyên và sự phát triển của cộng đồng cư dân trong nhiều năm sau khi dự án đi vào vận hành.

Nhìn từ góc độ này, việc Nam Long tiếp tục được vinh danh trong Top 50 CSA năm thứ 5 liên tiếp mang ý nghĩa nhiều hơn một cột mốc giải thưởng. Đó là sự ghi nhận dành cho chiến lược được duy trì bền bỉ trong thời gian dài, khi phát triển bền vững không được xem là hoạt động song hành với kinh doanh, mà trở thành một phần trong cách doanh nghiệp kiến tạo giá trị và định nghĩa tăng trưởng dài hạn.

Tập đoàn Nam Long lần thứ 5 liên tiếp đạt Top 50 CSA. Ảnh: Ban tổ chức Top 50 CSA.

Thực tế, ngay từ những ngày đầu hình thành, Nam Long đã lựa chọn theo đuổi một hướng đi khác. Thay vì tiếp cận bất động sản thuần túy dưới góc độ phát triển sản phẩm, doanh nghiệp luôn kiên định với triết lý “bất động sản giá trị thực” - tức nhìn nhận giá trị của một dự án thông qua khả năng tạo ra môi trường sống tốt hơn cho cư dân, thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng và đóng góp giá trị tích cực cho địa phương.

Sau hơn 34 năm phát triển, Nam Long hoàn thành và triển khai hơn 11 khu đô thị, trở thành nơi an cư của hơn 31.000 gia đình, với hàng chục nghìn tổ ấm đã sáng đèn. Với doanh nghiệp, giá trị của một khu đô thị đáng sống nằm ở khả năng kiến tạo môi trường sống chất lượng - nơi cư dân có thể sống, học tập, làm việc và gắn kết cùng nhiều thế hệ, nuôi dưỡng giá trị hạnh phúc và tạo nên những “di sản sống” có thể tiếp tục phát triển theo thời gian.

Với Nam Long, giá trị của bất động sản được đo bằng khả năng tạo dựng những cộng đồng đáng sống.

Trong bối cảnh nhu cầu về chất lượng sống ngày càng được quan tâm, khái niệm “đáng sống” cũng dần được mở rộng. Một khu đô thị không còn được đánh giá đơn thuần bởi vị trí hay tiện ích, mà còn bởi khả năng cân bằng giữa con người với thiên nhiên, giữa tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội, giữa nhu cầu của hiện tại với sự phát triển của các thế hệ tương lai.

Cũng chính từ cách tiếp cận đó, với Nam Long, phát triển bền vững vì thế không tồn tại như một mục tiêu riêng biệt cần theo đuổi, mà từng bước trở thành một phần trong DNA của doanh nghiệp, hiện diện trong cách quy hoạch, phát triển và vận hành các khu đô thị.

Cách ESG được hiện thực hóa trong chiến lược phát triển của Nam Long

Nam Long có cách định nghĩa bền vững khá cụ thể, đó là chỉ những gì tạo ra giá trị thực cho con người và cộng đồng mới có thể tồn tại lâu dài. Bởi vậy, khi nhìn vào cách Nam Long vận hành, câu hỏi không còn là liệu ESG có được ưu tiên hay không, mà là những nguyên tắc đó đã được tích hợp vào quá trình ra quyết định từ giai đoạn nào.

Gần nhất, câu trả lời có thể tìm thấy ở Solaria Rise - phân khu cao tầng thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), vừa đạt chứng nhận công trình xanh EDGE do IFC cấp. Dự án ghi nhận mức tiết kiệm năng lượng 22%, tiết kiệm nước 27% và giảm 33% năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng. Những con số này là kết quả của những lựa chọn được tính toán ngay từ khâu thiết kế và quy hoạch ban đầu. Điều đó phần nào cho thấy tầm nhìn phát triển bền vững tại Nam Long được “tích hợp” ngay từ những quyết định đầu tiên, với mỗi lựa chọn về thiết kế, vật liệu hay không gian sống đều hướng đến lợi ích dài hạn cho cộng đồng cư dân và môi trường.

Cùng triết lý ấy, tại Mizuki Park, Nam Long giữ mật độ xây dựng ở mức 29%, đồng nghĩa hơn 70% diện tích khu đô thị không có công trình. Quyết định “không xây” này, về mặt thương mại, tương đương với việc bỏ đi một phần doanh thu đáng kể. Nhưng về dài hạn, chính những khoảng xanh, mặt nước và hành lang sinh thái ấy lại là thứ tạo ra giá trị sống và giá trị bất động sản không thể sao chép.

Phát triển đô thị tích hợp, đáng sống và cộng đồng hạnh phúc là định hướng xuyên suốt của Nam Long.

Song song đó, doanh nghiệp cũng kiên trì theo đuổi định hướng phát triển hạ tầng sinh thái tại các khu đô thị. Tính đến năm 2025, Nam Long duy trì 6,75 ha vườn ươm tại Tây Ninh và TP.HCM, trồng mới 13.507 cây xanh và chăm sóc khoảng 22.000 cây lâu năm, đưa tỷ lệ phủ xanh tại các khu đô thị đang vận hành lên 36%.

Ở khía cạnh xã hội, triết lý lấy con người làm trung tâm được hiện thực hóa thông qua mục tiêu tạo dựng những môi trường sống đáp ứng nhu cầu an cư thực của người dân. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Nam Long đã bàn giao 1.119 sản phẩm nhà ở xã hội (EHomeS) và nhà ở vừa túi tiền (EHome).

Nhìn từ bức tranh chung của thị trường, khi phân khúc bình dân ngày càng bị thu hẹp bởi áp lực chi phí đất và vật liệu, việc duy trì cam kết với nhóm khách hàng này buộc doanh nghiệp đối mặt bài toán tăng trưởng chiến lược. Nhưng với Nam Long, mục tiêu lớn nhất vẫn luôn là thực hiện cam kết nhất quán trong việc mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho nhiều nhóm khách hàng và tạo ra những giá trị xã hội bền vững trong dài hạn.

Triết lý lấy con người làm trung tâm được hiện thực hóa qua sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của đại bộ phận người Việt.

Bên cạnh việc mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở, Nam Long tiếp tục phát triển mô hình đô thị tích hợp tại các đô thị vệ tinh như Izumi City (Đồng Nai), khu đô thị tích hợp Waterpoint (Tây Ninh)… Mô hình này hướng đến việc kiến tạo các hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, đảm bảo cư dân được đáp ứng toàn diện nhu cầu sống, học tập, làm việc, mua sắm và giải trí ngay trong khu đô thị.

Ở góc độ xã hội, đây được xem là một hướng tiếp cận góp phần giải quyết bài toán giãn dân ở đô thị lớn. Khi các cực tăng trưởng mới được hình thành ngoài khu vực trung tâm, người dân có thể tiếp cận đầy đủ tiện ích và cơ hội việc làm ngay tại nơi ở. Theo đó, nhu cầu dịch chuyển vào khu vực trung tâm được giảm bớt, giảm áp lực lên hạ tầng đô thị và mở ra lựa chọn an cư bền vững hơn trong dài hạn.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng chú trọng nuôi dưỡng đời sống tinh thần và sự gắn kết cộng đồng. Trong năm 2025, khoảng 52.700 lượt cư dân và người dân địa phương đã tham gia các hoạt động như ngày hội thể thao, ngày hội xanh và sự kiện văn hóa tại các khu đô thị của Nam Long. Chương trình học bổng “Swing for Dreams” duy trì suốt 16 năm với tổng cộng 1.800 suất học bổng được trao tặng cho sinh viên tài năng vượt khó. Đây là nguồn động lực để các em tiếp tục trau dồi tri thức.

Ở khía cạnh quản trị, phát triển bền vững được Nam Long hiện thực hóa thông qua việc đầu tư vào nền tảng quản trị và năng lực vận hành dài hạn. Doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị với sự đồng hành của đơn vị tư vấn quốc tế như Deloitte và PwC, từ đó nâng cao tính minh bạch, khả năng kiểm soát rủi ro và hiệu quả vận hành. Đây cũng là nền tảng giúp Nam Long duy trì sự ổn định trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động, ghi nhận doanh thu hợp nhất 5.645 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 701 tỷ đồng trong năm 2025.

Từ triết lý "bất động sản giá trị thực", Nam Long tiếp tục hướng đến mục tiêu kiến tạo những đô thị đáng sống cho nhiều thế hệ.

Từ việc phát triển các đô thị hài hòa với thiên nhiên, kiến tạo môi trường sống giàu sự gắn kết đến xây dựng nền tảng quản trị bài bản, có thể thấy ESG tại Nam Long không dừng ở phạm vi cam kết. Doanh nghiệp đang từng bước hiện thực hóa triết lý “bất động sản giá trị thực”, không ngừng kiến tạo những khu đô thị đáng sống với chuỗi giá trị bền vững được vun bồi qua nhiều thế hệ.