Nhịp sống đa điểm chạm giữa lòng đô thị hạnh phúc Waterpoint

Sống xanh giữa dòng chảy thịnh vượng Được bao bọc bởi 5,8 km sông Vàm Cỏ Đông và 8 km kênh đào uốn lượn, Waterpoint sở hữu lợi thế hiếm có của “thành phố có sông ôm”. Từ cảm hứng sông nước miền Nam, quy hoạch ba mặt giáp sông vừa mở ra tầm nhìn khoáng đạt, vừa tạo nên vi khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm. Ở đây, mỗi buổi sáng là bản giao hưởng của gió và nước, chiều là khoảnh khắc mặt trời chạm nhẹ mặt sông, để lại sắc vàng rực rỡ. “Đặc quyền” mà chỉ cư dân Waterpoint có thể chạm tới, đó là cảm nhận dòng chảy thiên nhiên ôm lấy mình mỗi ngày.