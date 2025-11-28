Nhịp sống đa điểm chạm giữa lòng đô thị hạnh phúc Waterpoint

Tại “thành phố có sông ôm”, mỗi không gian sống kiêu hãnh soi mình giữa mặt nước, trên tán xanh đa tầng, trở thành biểu tượng của cuộc sống năng động, thịnh vượng. Từng chốn an cư, từng tiện ích tại phân khu Solaria Rise được kiến tạo từ sự thấu hiểu địa thế tự nhiên cùng nhu cầu sống của cư dân, để mỗi ngày trôi qua không chỉ “ở”, mà còn là khám phá và kết nối.
|
Sống bền vững tại tâm điểm phát triển phía tây TP.HCM
Được quy hoạch theo chuẩn mực quốc tế với sự đồng hành của các đối tác Nhật Bản, Waterpoint không chỉ mang dáng dấp của một đô thị kiểu mẫu khu tây TP.HCM, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn về chốn sống bền vững.
|
Sống kết nối gần nhịp phố thị
Tại Waterpoint, khái niệm “an cư” được mở rộng thành phong cách sống kết nối đa chiều. Từ làm việc, học tập, mua sắm đến giải trí, mọi nhu cầu của cư dân được tích hợp trọn vẹn trong quần thể đô thị hiện đại. Hạ tầng hoàn thiện cùng khả năng kết nối trung tâm TP.HCM chỉ 35-45 phút giúp cư dân vừa tận hưởng nhịp sống bình yên hiếm có, vừa không rời xa nhịp phát triển sôi động của phố thị.
|
Sống xanh giữa dòng chảy thịnh vượng
Được bao bọc bởi 5,8 km sông Vàm Cỏ Đông và 8 km kênh đào uốn lượn, Waterpoint sở hữu lợi thế hiếm có của “thành phố có sông ôm”. Từ cảm hứng sông nước miền Nam, quy hoạch ba mặt giáp sông vừa mở ra tầm nhìn khoáng đạt, vừa tạo nên vi khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm. Ở đây, mỗi buổi sáng là bản giao hưởng của gió và nước, chiều là khoảnh khắc mặt trời chạm nhẹ mặt sông, để lại sắc vàng rực rỡ. “Đặc quyền” mà chỉ cư dân Waterpoint có thể chạm tới, đó là cảm nhận dòng chảy thiên nhiên ôm lấy mình mỗi ngày.
|
Sống chậm giữa mảng xanh đan cài
Waterpoint sở hữu 25 ha cảnh quan xanh đa tầng, đa lớp và được kiến tạo nương theo địa hình tự nhiên. Hệ sinh thái cây bản địa, từ những tán cây cho bóng mát cho đến thảm cỏ, bụi hoa rực rỡ, được sắp xếp hài hòa quanh các tuyến phố, công viên và quảng trường, tạo nên góc nhìn xanh mát, lối đi uốn lượn như mời gọi cư dân dừng lại, thư giãn và kết nối với thiên nhiên.
|
Sống tận hưởng với hệ sinh thái tiện ích đa lớp
Hơn 65% quỹ đất của Waterpoint được dành để kiến tạo hệ sinh thái tiện ích “tất cả trong một”. Không gian sống tiện nghi được chăm chút từ điều nhỏ nhất với hệ thống quan trắc không khí, tuyến xe bus nội khu kết nối trung tâm TP.HCM, chuỗi hoạt động vui chơi mỗi cuối tuần; đến tiện ích quy mô vài hecta như Country Club với tổ hợp thể dục thể thao - sự kiện 3 ha, vịnh nước ngọt 8,6 ha, rạp chiếu phim ngoài trời, đường chạy bộ, đường đạp xe… Tất cả mang đến cuộc sống giàu trải nghiệm, nơi con người và thiên nhiên cùng hòa nhịp, kiến tạo hành trình sống - làm việc - học tập - vui chơi - giải trí trọn vẹn cho cư dân mọi độ tuổi.
|
Sống gắn kết giữa cộng đồng năng động
Waterpoint không chỉ là một đô thị đáng sống với quy hoạch bài bản và tiện ích đồng bộ, mà còn khởi nguồn cho nếp sống lành mạnh và gắn kết. Đón hàng nghìn cư dân về an cư, Waterpoint vẫn đang từng ngày kiến tạo một cộng đồng bền vững, văn minh và gắn kết. Từng nụ cười, từng bước chân trên con đường xanh, từng khoảnh khắc sum họp bên sông hay vui chơi bên tiện ích chung đều góp nhặt nên nhịp sống hạnh phúc của một cộng đồng giàu bản sắc.
|
Sống resort giữa lòng “thành phố sông ôm”
Giữa nhịp sống năng động, chan hòa thiên nhiên của Waterpoint, Solaria Rise nổi bật như một điểm dừng chân của thế hệ an cư mới. Phân khu này gồm 4 tòa tháp mang đến gần 700 căn hộ với đa dạng loại hình, từ studio, 1-2-3 phòng ngủ, phù hợp mọi nhu cầu an cư của thế hệ trẻ năng động, gia đình trẻ. Với hệ tiện ích được “may đo”, Solaria Rise mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn chuẩn “resort living” giữa lòng đô thị.
|
Sống an tâm để vững bước an cư
Với mức giá dễ tiếp cận từ 1,39 tỷ đồng/căn cùng chính sách thanh toán linh hoạt, dự án mở ra cơ hội an cư cho người đang tìm kiếm tổ ấm đầu tiên lẫn gia đình trẻ. Đặc biệt, khách hàng chỉ cần thanh toán 5% để ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được chia nhỏ thành nhiều đợt đến khi nhận nhà, dễ dàng cân đối dòng tiền. Nơi đây, thiên nhiên, tiện ích và nhịp đập năng động giao thoa, đủ để trở thành lựa chọn lý tưởng cho hành trình “sống gần trung tâm, nhưng vẫn tận hưởng sắc xanh trọn vẹn” của cư dân trẻ.
|
Điểm hẹn trải nghiệm hệ sinh thái Nam Long
Nam Long Journey 2025 - chuỗi sự kiện trải nghiệm tích hợp quy mô lớn diễn ra trong 3 ngày, từ 5/12 đến 7/12 tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM). Đây là lần đầu tiên thương hiệu bất động sản 33 năm tuổi giới thiệu toàn cảnh chuỗi dự án và hệ sinh thái bằng hình thức “experience integrated” - ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, tích hợp trải nghiệm đa giác quan. Dù bạn đang tìm kiếm căn hộ đầu tiên, nâng tầm không gian sống hay một cơ hội đầu tư dịp cuối năm, Nam Long Journey đều có cho bạn những giải pháp, lựa chọn tối ưu nhất. Độc giả đăng ký tham dự tại đây.