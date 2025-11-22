Giỏ hàng đợt 1 của Solaria Rise 'sold out' sau sự kiện mở bán 15/11

Nam Long ghi nhận toàn bộ căn hộ trong giỏ hàng của dự án Solaria Rise (thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint, Long An cũ) tìm thấy chủ nhân trong đợt mở bán giai đoạn 1.

Ngày 15/11, Nam Long chính thức khơi mở phong cách sống mới cho thế hệ trẻ có gu giữa lòng đô thị tích hợp Waterpoint qua sự kiện mở bán giai đoạn 1 phân khu Solaria Rise tại Sales Gallery. Chỉ sau vài tiếng mở bán, toàn bộ quỹ căn giai đoạn 1 được giao dịch thành công.

Chốn an cư của gia đình trẻ

Ngay từ sớm, không khí tại sự kiện đã sôi nổi với đông đảo khách tham dự, đa phần là nhóm cư dân trẻ cấp tiến, có tư duy an cư rõ ràng. Không gian sống trong lành, yên bình, tiện ích quy hoạch bài bản, kết nối trung tâm thuận tiện là 3 yếu tố lớn nhất chinh phục khách mua trong ngày mở bán Solaria Rise.

Không khí trải nghiệm sôi động tại sự kiện mở bán Solaria Rise.

Tìm đến Solaria Rise sau khi tham khảo nhiều dự án, anh Hưng, khách mua nhà, nói cảm giác ở đây khác hẳn: “Một khu đô thị có gió, sông, công viên và đủ tiện ích để một đứa trẻ lớn lên lành mạnh. Tại Solaria Rise, hệ thống công viên, đường dạo bộ, khu vận động, hoạt động cộng đồng, trường học nội khu… đều là những giá trị mà vợ chồng tôi xem như khoản đầu tư dài hạn cho con”.

Lý do anh Hưng chọn Solaria Rise còn đến từ yếu tố rất thực tế: Mức giá dễ tiếp cận, tiến độ thanh toán nhẹ nhàng và đặc biệt là thiết kế căn hộ có ban công - điều mà anh tìm kiếm nhưng hiếm dự án đáp ứng. “Layout căn hộ 1+1 phòng ngủ ở Solaria được thiết kế hợp lý nhất mà tôi từng thấy, công năng tối ưu cho các thành viên”, anh phân tích.

Trong khuôn khổ sự kiện, người tham dự được khám phá căn hộ mẫu, tiện ích nội khu và cảnh quan xanh mát, qua đó cảm nhận rõ tinh thần “nghỉ dưỡng mỗi ngày” giữa lòng đô thị tích hợp.

Quy hoạch bài bản, hạ tầng tỷ USD

Phát triển bởi Nam Long Group cùng đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad, Solaria Rise là dự án tiên phong thiết kế theo mô hình sống xanh chuẩn quốc tế EDGE, hướng tới tối ưu hóa hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Khách hàng cảm nhận nhịp sống an cư tương lai tại Solaria Rise - Waterpoint.

Dự án cung cấp gần 700 căn hộ đa dạng loại hình, với thiết kế “may đo” cho thế hệ trẻ, gia đình trẻ. Nổi bật có căn hộ studio và 1+1 phòng ngủ - tối ưu diện tích cho người độc thân năng động hoặc gia đình trẻ; căn hộ 2 phòng ngủ, 2 WC với layout bố trí thông minh, đầy đủ tiện nghi; căn hộ 3 phòng ngủ với tầm nhìn đẹp, rộng rãi, phù hợp gia đình đa thế hệ. Đặc biệt là căn hộ 2 tầng (duplex) mang lại trải nghiệm sống riêng tư, đồng thời tối ưu cho hoạt động kinh doanh.

Nhờ lợi thế tọa lạc ngay mặt tiền trục đường chính của toàn đô thị Waterpoint, kế cận công viên trung tâm Central Park 25 ha, Solaria Rise sở hữu tầm nhìn ôm trọn mảng xanh lớn, quy hoạch hiện đại cùng tiện ích nội khu phong phú. Đồng thời dự án kết nối nhanh đến hệ sinh thái tiện ích khu đô thị từ trường học, y tế, siêu thị, F&B… đã hiện hữu và đang không ngừng hoàn thiện.

Solaria Rise có nhiều dòng sản phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư.

Đặc biệt, dự án được mở bán với giá từ 1,39 tỷ đồng cùng chính sách thanh toán linh hoạt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 5% giá trị căn hộ để ký hợp đồng mua bán và tiếp tục thực hiện các đợt thanh toán giãn theo tiến độ xây dựng trong vòng 24 tháng đến khi nhận nhà. Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sở hữu tổ ấm, Nam Long hợp tác cùng các ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ACB, OCB, Hong Leong Bank... nhằm mang đến giải pháp tài chính vượt trội.

Việc Solaria Rise được phê duyệt mở bán khẳng định tiêu chuẩn pháp lý, củng cố uy tín của chủ đầu tư Nam Long, gia tăng sự tin tưởng của nhà đầu tư. Đánh giá về Solaria Rise, bà Lương Thị Ly (nhà đầu tư lâu năm tại TPHCM) cho rằng dự án nằm ở khu vực có tiềm năng tăng trưởng nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ. Thuộc khu đô thị vệ tinh của TPHCM, dự án kết nối nhanh tới trung tâm trong 35-45 phút qua trục hạ tầng tỷ USD như cao tốc Bến Lức - Long Thành, vành đai 3, quốc lộ 1A và tương lai là tuyến metro số 3A. Khu vực này có lượng cư dân tăng nhanh kéo theo nhu cầu nhà ở ngày một lớn.

Solaria Rise thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhờ tiềm năng hạ tầng, quy hoạch.

Nói thêm về quyết định đầu tư căn hộ 2 phòng ngủ tại Solaria Rise, bà Ly cho biết: “Trước đó mua nhà ở Mizuki Park, gia đình tôi nhận sổ chỉ trong 6 tháng, chứng tỏ sản phẩm của Nam Long khi đến tay khách hàng luôn chuẩn chỉnh pháp lý. Mua nhà Solaria Rise, tôi hoàn toàn an tâm. Dự kiến sau khi nhận nhà tôi sẽ cho thuê làm nguồn thu nhập thụ động”.

Thông qua sự kiện mở bán giai đoạn 1 với con số ấn tượng, Solaria Rise nói riêng và Waterpoint nói chung đang góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng, tài chính hợp lý, đón đầu xu hướng giãn dân đang dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh.