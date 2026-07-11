Nam Long II Central Lake ra mắt bộ sưu tập Grand Boulevard Collection

Lễ ra mắt sản phẩm giai đoạn IV dự án Nam Long II Central Lake diễn ra ngày 8/7 tại Cần Thơ, quy tụ các đối tác ngân hàng, đơn vị phân phối bán hàng, hơn 300 nhân viên kinh doanh.

Sự kiện cũng đánh dấu thời điểm bộ sưu tập nhà phố đại lộ Grand Boulevard Collection chính thức được giới thiệu ra thị trường.

Trục đại lộ 47 m và lợi thế “tứ mạch hội tụ” tại nam Cần Thơ

Trong chu kỳ thị trường ưu tiên pháp lý hoàn chỉnh, công năng linh hoạt và khả năng khai thác dài hạn, Grand Boulevard Collection được chọn làm dòng sản phẩm chủ lực của Nam Long II Central Lake. Bộ sưu tập gồm các căn nhà phố đa công năng phiên bản giới hạn, tọa lạc trên mặt tiền trục đại lộ rộng 47 m, hướng đến nhu cầu an cư, kinh doanh, tích sản tại khu đô thị đã hình thành hạ tầng, tiện ích và cộng đồng cư dân.

Grand Boulevard Collection tạo sức hút với hơn 300 “chiến binh” kinh doanh tại lễ ra mắt sản phẩm.

Lợi thế của dòng sản phẩm đến từ vị trí trên trục giao thương quan trọng của Nam Cần Thơ. Đường Trần Hoàng Na kéo dài rộng 47 m mở hướng kết nối về Cầu Cần Thơ 2, các trục cao tốc mới và hạ tầng liên vùng trong tương lai. Đường Mai Chí Thọ rộng 47 m kết nối về khu hành chính tập trung mới của Cần Thơ tại Cái Răng. Đây là trục đại lộ có khả năng tạo nhận diện, mở dòng di chuyển và hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho các mô hình dịch vụ, F&B, bán lẻ, văn phòng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe hoặc cho thuê.

Đặt trong không gian phát triển của Cần Thơ, Nam Long II Central Lake nằm đúng tâm điểm của “tứ mạch hội tụ” gồm “Bộ - Không - Sắt - Thủy”, tạo nên thế “tụ thủy sinh tài - thông lộ sinh vượng”.

Bộ sưu tập nhà phố đại lộ tại Nam Long II Central Lake được kỳ vọng tạo sức bật cho thị trường Cần Thơ. Ảnh phối cảnh dự án.

“Bộ” là hệ thống quốc lộ, cao tốc và các trục đại lộ đang gia tăng lực kết nối cho nam Cần Thơ. “Không” là sân bay quốc tế Cần Thơ - cửa ngõ hàng không của vùng. “Sắt” là định hướng đường sắt tốc độ cao, với tuyến đường sắt kết nối TP.HCM - Cần Thơ trong tương lai. “Thủy” là lợi thế sông Hậu, cảng Cái Cui và mạng lưới giao thương đường thủy.

Ông Đặng Hữu Phát, Giám đốc Kinh doanh Nam Long Mekong, cho biết Grand Boulevard Collection không phải một giỏ hàng nhà phố thông thường, mà là bộ sưu tập nhà phố đại lộ được phát triển trên trục 47 m hiếm có tại nam Cần Thơ.

Ông Đặng Hữu Phát, Giám đốc Kinh doanh Nam Long Mekong, phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm mới.

“Điểm cần nhấn mạnh của giai đoạn IV là trục đại lộ huyết mạch 47 m. Sản phẩm có khả năng tạo nhận diện, kết nối và dòng di chuyển. Đây là dòng nhà phố đa công năng, có thể ở, kinh doanh, làm văn phòng, dịch vụ, khai thác thương mại hoặc tích sản dài hạn. Trong bối cảnh nam Cần Thơ đang hưởng lợi từ các trục hạ tầng và khu hành chính tập trung mới, Grand Boulevard Collection mở ra cơ hội sở hữu quỹ hàng hữu hạn trên mặt tiền đại lộ lớn trong một khu đô thị tích hợp”, ông Phát chia sẻ.

Nền tảng vận hành thực tế gia tăng giá trị nhà phố đại lộ

Giai đoạn IV được triển khai khi Nam Long II Central Lake đã có nền tảng vận hành thực tế. Dự án quy mô 43,8 ha, hơn 60% diện tích dành cho mảng xanh và mặt nước, hồ trung tâm rộng 3,36 ha. Các tiện ích đã đi vào vận hành gồm hồ trung tâm, đường dạo ven hồ, hồ bơi nội khu, khu thể thao hiện đại và cụm sân pickleball.

Bên cạnh đó là cộng đồng hơn 1.200 cư dân đang sinh sống tại phân khu EHomeS, tạo dòng khách tiêu dùng thường xuyên cho các dịch vụ thiết yếu trong quần thể đô thị, hỗ trợ khả năng khai thác của dòng nhà phố đa công năng.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm, chuyên gia thương hiệu Tùng Leo dẫn dắt phần giao lưu với đại diện chủ đầu tư, lãnh đạo đại lý và khách hàng. Các góc nhìn đa chiều từ chủ đầu tư, đại lý và khách hàng phân tích rõ hơn giá trị thực tế của dòng nhà phố đại lộ.

Với người mua ở thực, sản phẩm gắn với nhu cầu an cư trong khu đô thị đã có tiện ích và cộng đồng cư dân. Với chủ kinh doanh, đây là mặt bằng có thể khai thác các mô hình dịch vụ, F&B, giáo dục, chăm sóc sức khỏe hoặc văn phòng. Với nhà đầu tư, sản phẩm phù hợp để nắm giữ dài hạn, cho thuê hoặc tích lũy trong quá trình nam Cần Thơ tiếp tục phát triển về hạ tầng, hành chính và dịch vụ.

Giá trị dòng nhà phố đại lộ được phân tích từ nhiều góc nhìn tại sự kiện.

Trong mục tiêu chinh phục thị trường, chủ đầu tư Nam Long cho biết đã đầu tư nhà mẫu, công nghệ VR 360, tài liệu bán hàng và sẽ tổ chức thường xuyên hơn các hoạt động tương tác, kết nối khách hàng tại dự án.

Với Grand Boulevard Collection, Nam Long II Central Lake giai đoạn IV bổ sung dòng sản phẩm gắn với hoạt động thương mại và dịch vụ của khu đô thị. Trong đà phát triển của nam Cần Thơ, bộ sưu tập nhà phố đại lộ góp phần hoàn thiện mô hình đô thị tích hợp mà Nam Long theo đuổi, đặt giá trị của mỗi sản phẩm trong mối liên hệ với đời sống cư dân, nhu cầu kinh doanh và quá trình hình thành một trung tâm đô thị mới ở phía nam thành phố.