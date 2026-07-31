Nam Long năm thứ 3 liên tiếp công bố báo cáo phát triển bền vững

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) phát hành báo cáo phát triển bền vững 2025 với chủ đề “Giữ đà - vững tiến”.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp tập đoàn phát hành báo cáo này, nhằm hệ thống hóa và công khai minh bạch định hướng chiến lược, mục tiêu, kết quả thực hành ESG đến cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Báo cáo 2025 được xây dựng tham chiếu GRI Standards 2021, liên kết với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và sử dụng tiêu chuẩn hoạt động của IFC trong quá trình xác định vấn đề trọng yếu, cung cấp góc nhìn toàn diện về hoạt động ESG của tập đoàn.

Với Nam Long, phát triển bền vững là tạo ra giá trị dài hạn thông qua hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu thực của xã hội, tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường. Theo định hướng này, các yếu tố ESG được xem xét xuyên suốt chuỗi giá trị, từ nghiên cứu và phát triển quỹ đất, quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến bàn giao và vận hành khu đô thị.

Việc tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh giúp Nam Long kiến tạo khu đô thị đáng sống, quản lý nguồn lực có trách nhiệm và xây dựng nền tảng minh bạch để cổ đông, nhà đầu tư cùng các bên liên quan đánh giá giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Kiến tạo đô thị xanh, thuận tự nhiên

Nam Long quản lý môi trường theo hướng tích hợp xuyên suốt từ quy hoạch đến vận hành, nhằm tối ưu việc sử dụng tài nguyên, giảm thiểu tác động và nâng cao khả năng chống chịu của khu đô thị. Dự án được định hướng là công trình xanh, kết hợp thiết kế bền vững và quản lý hiệu quả năng lượng, nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học.

Tại khu đô thị như Waterpoint, Mizuki Park, Izumi City, Elyse Island và Nam Long II Central Lake, hệ thống sông rạch, mặt nước và hành lang sinh thái được đưa vào cấu trúc quy hoạch. Kênh đào nội khu, hồ điều hòa, bề mặt thấm nước và cây xanh ven sông góp phần điều tiết dòng chảy, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước, cải thiện vi khí hậu và duy trì đặc điểm tự nhiên của khu vực.

Khu đô thị Waterpoint bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển đô thị và gìn giữ không gian tự nhiên.

Chẳng hạn, Waterpoint duy trì hành lang thực vật ven sông rộng 50 m, hệ thống kênh đào dài 8 km và dành đến 62,17 ha cho công viên, thảm thực vật. Mizuki Park bảo tồn hệ thống rạch Lào, rạch Ngang và bố trí khoảng 10,3 ha công viên, mảng xanh. Giải pháp này tạo thêm không gian đi bộ, vận động và sinh hoạt ngoài trời cho cư dân, đồng thời hỗ trợ khu đô thị thích ứng tốt hơn trước rủi ro ngập lụt và biến đổi khí hậu.

Nam Long tiếp tục phủ xanh các khu đô thị với hơn 10.000 cây và duy trì 8,85 ha vườn ươm tại Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai. Tập đoàn ưu tiên cây bản địa, cảnh quan đa tầng và hệ thống tưới tự động. Giải pháp tiết kiệm tài nguyên cũng được đưa vào thiết kế công trình, như tận dụng thông gió và ánh sáng tự nhiên, bố trí cây xanh để giảm nhu cầu làm mát và chiếu sáng nhân tạo, sử dụng đèn LED, thiết bị cảm biến, trang thiết bị tiết kiệm nước. Trong vận hành, Nam Long ứng dụng hệ thống tưới theo độ ẩm, thu gom nước mưa để tưới cây và vệ sinh tại khu vực phù hợp.

Dự án Solaria Rise (Waterpoint) đạt chứng nhận công trình xanh EDGE.

Dự án Solaria Rise (tại khu đô thị Waterpoint) đã đạt chứng nhận công trình xanh EDGE. Dự án ghi nhận mức tiết kiệm khoảng 23% năng lượng, 27-31% lượng nước tiêu thụ và giảm đến 33% lượng carbon tích lũy trong vật liệu xây dựng so với mức tham chiếu. Giải pháp này góp phần tạo môi trường sống thoáng đãng, tiết kiệm tài nguyên và giảm chi phí vận hành trong dài hạn.

Đáp ứng nhu cầu ở thực và kết nối cộng đồng

Nam Long luôn tập trung vào khả năng tiếp cận nhà ở, chất lượng sống của cư dân, an toàn lao động, phát triển nguồn nhân lực và hoạt động cộng đồng.

Trong năm, Nam Long bàn giao 861 sản phẩm trung và cao cấp; 1.119 căn nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền thuộc các dòng EHome, EHomeS. Hơn 4.200 sổ hồng, sổ đỏ cũng được bàn giao cho cư dân.

Việc duy trì các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người có thu nhập trung bình, gia đình trẻ, người mua nhà lần đầu và người lao động đô thị. Các căn hộ được tối ưu diện tích và công năng, kiểm soát chi phí xây dựng, đồng thời phát triển cùng hạ tầng, công viên và tiện ích thiết yếu. Đây là cách Nam Long gắn mục tiêu kinh doanh với nhu cầu xã hội cụ thể, tạo ra nơi ở ổn định, phù hợp khả năng chi trả và đảm bảo chất lượng sống lâu dài.

Chương trình Trạm xanh Nam Long khuyến khích cư dân phân loại rác và giảm thiểu chất thải sinh hoạt.

Hoạt động văn hóa, thể thao cuối tuần thường xuyên được tổ chức để cư dân giao lưu. Trong đó, chương trình Nam Long Fresh - Trạm xanh Nam Long qua 8 đợt tổ chức tại các khu đô thị đã thu hút gần 2.400 người tham gia, thu gom 2.368 kg giấy, 204 kg nhựa, 593 kg nylon và 13.513 viên pin cũ.

Chương trình học bổng “Swing for Dreams” tiếp tục được triển khai, gây quỹ thành công 1,15 tỷ đồng , đồng hành sinh viên tài năng.

Chương trình học bổng “Swing for Dreams” được duy trì trong suốt 16 năm, trao tặng gần 1.800 suất học bổng cho sinh viên các trường đại học tại TP.HCM.

Kinh doanh có trách nhiệm

Nam Long triển khai hoạt động kinh doanh trên cơ sở minh bạch, tuân thủ pháp luật và tôn trọng các bên liên quan. Không chỉ đóng góp giá trị kinh tế, tập đoàn hướng đến tạo dựng môi trường làm việc an toàn và hạn chế tác động tiêu cực đến cộng đồng.

Trong năm 2025, tập đoàn xác lập kỷ lục doanh số bán hàng đạt 11.855 tỷ đồng , doanh thu đạt 5.645 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng , đóng góp 911 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh trách nhiệm tài chính, môi trường lao động là ưu tiên hàng đầu tại các dự án. Trong hoạt động thi công xây dựng, Nam Long ghi nhận 11,778 triệu giờ làm việc an toàn, không để phát sinh tai nạn lao động nghiêm trọng. Đồng thời, tập đoàn duy trì gần 6.200 cơ hội việc làm, đảm bảo môi trường làm việc công bằng, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người lao động.

Năm 2026, tập đoàn xác định trọng tâm là “Giữ đà - vững tiến”, tiếp tục phát huy nền tảng đã được xây dựng, đồng thời nâng cao năng lực thực thi, kiến tạo bất động sản giá trị thực, bền vững cho khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng.