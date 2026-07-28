Nam Long có quyền Tổng giám đốc mới

Tập đoàn Nam Long vừa miễn nhiệm ông Lucas Loh khỏi vị trí Tổng giám đốc từ ngày 1/9, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương giữ vai trò quyền Tổng giám đốc từ ngày 28/7.

Bà Nguyễn Thanh Hương được bổ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc của Tập đoàn Nam Long từ 28/7. Ảnh: NLG.

Căn cứ đơn từ nhiệm đề ngày 27/7 của ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh (ông Lucas Loh), HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) đã thông qua việc miễn nhiệm ông khỏi vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thứ hai của tập đoàn, có hiệu lực từ ngày 1/9. Sau thời điểm này, ông Lucas Loh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nam Long với vai trò Thành viên HĐQT.

Ở chiều ngược lại, Nam Long công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương giữ chức quyền Tổng giám đốc, nhận chuyển giao và điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn từ ngày 28/7.

Theo giới thiệu của Nam Long, bà Nguyễn Thanh Hương là lãnh đạo cấp cao với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và bất động sản. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Tổng giám đốc, Giám đốc Chiến lược và Giám đốc Đầu tư tại các tập đoàn, tổ chức lớn như Vingroup, Sovico Group, SSI, HSBC...

Tại Nam Long, bà Hương đã giữ vai trò Giám đốc Đầu tư nhiều năm qua, ghi dấu ấn trong việc thu hút nguồn vốn và thúc đẩy hợp tác đầu tư quốc tế, đặc biệt với các đối tác Nhật Bản.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long cho biết HĐQT sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà Hương để thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.

Phía tập đoàn cho hay Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang cũng sẽ trực tiếp định hướng mảng phát triển khu đô thị và nhà ở với cương vị Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land (NLL) trong giai đoạn này.